Deviza
EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05% EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíjas
élelmiszer utalvány
nyugdíj

Fontos figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: ezt kell tenni, ha nem érkezett meg az utalvány

A nyugdíjasok számára lényeges, hogy tisztában legyenek a fontos információkkal, és mindenki időben hozzájusson az utalványhoz. A 30 ezer forintos nyugdíjas utalványok december 31-ig használhatóak fel.
VG
2025.10.26, 16:01
Frissítve: 2025.10.26, 16:02

Aki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, az a postán átveheti – hívja fel rá a figyelmet a Sonline.hu. A Magyar Posta Zrt. szeptember 1-től október 15-ig terjedő időszakban jutatta ki a nyugdíjas utalványokat a megadott címekre.

Nyugdíjas utalványok
Fontos figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: ezt kell tenni, ha nem érkezett meg az utalvány / Fotó: Vémi Zoltán

Nyugdíjas utalványok: lehet kérelmezni az utalványok ismételt kiküldését

A lap arra is rámutat, hogy ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért – a nyugdíjasok részére az elmúlt időszakban juttatták el az utalványokat.

Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Aki pedig lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

Lehet, hogy a rossz értesítési cím miatt nem kapják meg az utalványt

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Lényeges információ, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer utalványokat 2025. december 31-ig használhatják fel a nyugdíjasok. Zsigó Róbert azt is közölte, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu