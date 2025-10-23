Figyelmeztette a magyar nyugdíjasokat az államtitkár: igyekezniük kell, el kell költeniük még 35,5 milliárd forintot – két hónapjuk maradt, utána elbukják

Több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán szerdán.

Zsigó Róbert szerint több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Zsigó Róbert hozzátette, hogy a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat december 31-ig tudják beváltani hideg élelmiszerre

a kisboltokban,

a nagyobb élelmiszer-üzletekben,

a piacokon,

az őstermelőknél,

a zöldségeseknél

vagy akár a henteseknél.

Elárulta az NGM: ennyibe kerül az államnak a nyugdíjrendszer fenntartása

Jó hírt kapnak a magyarországi nyugdíjasok, kedvező átalakításokra készül jövőre a kormány. Bár Orbán Viktor miniszterelnök korábban elmondta, hogy szerinte óvatosan kell hozzányúlni a nyugdíjkasszához, Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter már a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését is belengette. A nyugdíjemelésnek sok érintett örülne, ugyanakkor a nyugdíjkassza jókora kiadás az államháztartás számára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arról számolt be az Economxnak, hogy szeptember végéig, az államháztartási gyorsjelentésnek megfelelően, nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forintot fizettek ki, ebből

a Nyugdíjbiztosítási Alapban szereplő nyugdíjkiadások (például öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, tizenharmadik havi nyugdíj) esetében 5004,3 milliárd forint,

a nyugdíjszerű ellátásokra pedig 505,9 milliárd forintot fizettek ki a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból.

A Nyugdíjbiztosítási Alapból szeptemberben az összes kifizetés 507,4 milliárd forint volt, ebből a nyugdíjkiadások összege 506,7 milliárd forintot tett ki. Ha a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból kifizetett 505,9 milliárd forintot hozzáadjuk a Nyugdíjbiztosítási Alap 506,7 milliárd forintjához, akkor 1012,6 milliárd forint nyugdíjakra fordított forrást kapunk egyetlen hónap alatt.

A szaktárca szerint a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány és a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés által közel 200 milliárd forint pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok az év utolsó két hónapjában.