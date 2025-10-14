Berobbant az őszi járványszezon: felkavaró adatok érkeztek – minden ötödik mintában ott volt a Covid–19 vírusa, több mint 200 ezren mentek orvoshoz

Már az első héten felkavaró adatokat közölt a munkáját a negyvenedik héttől megkezdő légúti figyelőszolgálat Magyarországon: szeptember 29. és október 5. között több mint kétszázezer ember fordult orvoshoz légúti panaszokkal – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből.

Erősen indult az őszi járványszezon, több százezren fordultak orvoshoz / Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

Erősen indul az őszi járványszezon

Az őszi járványszezon tehát berúgta az ajtót, hiszen a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok országszerte 24 600 influenzaszerű megbetegedést és 203 800 akut légúti fertőzést regisztráltak a negyvenedik hétben, ami arra utal, hogy korán és erőteljesen indult az őszi járványszezon.

Az orvosok által beküldött minták közel 20 százalékában SARS-CoV-2 koronavírus, azaz a Covid–19 kórokozója volt kimutatható.

A vizsgált időszakban 94 személyt vettek fel a klinikai adatszolgáltató, úgynevezett sentinel kórházakban akut légúti fertőzés miatt, akik közül tízen szorultak intenzív ellátásra. Különösen veszélyeztetettek a legfiatalabbak és a legidősebbek: a súlyos betegek csaknem fele 60 év feletti, míg minden harmadik kétévesnél fiatalabb volt.

A Delmagyar összefoglalója szerint az influenzaszerű megbetegedések 22 százalékát a 14 év alatti korosztály, 36 százalékát pedig a 15–34 éves fiatal felnőttek adták. Csaknem 29 százalékuk a 35–59 évesek, 12 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzések esetében a betegek 43 százaléka volt 14 évesnél fiatalabb, 28 százaléka pedig 15–34 év közötti. A megbetegedések 18 százalékát a 35–59 közötti korosztályban, közel 10 százalékát pedig a 60 évesnél idősebbek körében jegyezték fel. Noha óvodai vagy iskolai halmozódásról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés,

a következő hetekben gyors terjedésre lehet számítani, főként zárt közösségekben.

Szegeden az esetszámok növekvése miatt az Anna Fürdő már az első óvintézkedéseket is meghozta, így az intézmény területén a héten már erősen ajánlott, október 20-tól pedig kötelező a maszkviselés a fürdő gyógyászati részlegén a recepción, a betegek által használt terekben: rendelőkben, folyosókon, várókban, kezelőhelyiségekben, öltözőkben.