Teljesen váratlanul bemondta a kormány egyik legerősebb minisztere: kőkeményen dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén Magyarországon – "Nagyon számoljuk"

A miniszter szerint a magyar nyugdíjrendszer csak addig tartható fenn, amíg sokan dolgoznak és adót fizetnek. Lázár János most először beszélt nyíltan a 14. havi nyugdíj előkészítéséről.
2025.10.14., 20:18

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a magyar nyugdíjrendszer alapja a foglalkoztatás, és a 14. havi nyugdíj lenne a legigazságosabb válasz a kisnyugdíjasok problémáira. A politikus leszögezte, hogy „kőkeményen dolgoznak rajta”, és hamarosan reformra számíthatunk.

Lázár János szerint a nyugdíjak értékének megőrzése a foglalkoztatáson múlik, és a 13. havi után logikus lépés a 14. havi nyugdíj / Fotó: Lázár János / Facebook

Kaposváron tartott Lázárinfóján Lázár János részletesen beszélt a magyar nyugdíjrendszer helyzetéről. A miniszter szerint a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. 

Hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg   

– fogalmazott Lázár, hangsúlyozva, hogy a nyugdíjkassza a Kádár-rendszer végére elszállt.

A miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A helyzet azonban éles különbségeket mutat:

  • a 2 millió 400 ezer nyugdíjas közül 500 ezernek a nyugdíja 240 ezer forint alatt van;
  • míg 250 ezer nyugdíjas 140 ezer forint alatti összeget kap.

Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak   

– mondta Lázár.

 

Lázár János: hamarosan jön a 14. havi nyugdíj

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár szerint a végső megoldás egyértelmű:

Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.   

A politikus személyesen is érintettnek érzi magát, hiszen választókerületében számos idős, özvegy nyugdíjas él, akiknek a mindennapi megélhetése a nyugdíjemeléseken múlik. „Ez a nyugdíjra adott válaszunk” – zárta beszédét Lázár.

Lázár János megmondta a magyar milliárdosoknak: minden órában Csányi Sándor nyakát taposta, nem volt elég tőle a 20 milliárd, még kell – „Rá fogom venni mindet, hogy visszafáradjon a kasszához"

Mindenkinek, aki sikeres volt a közösből, többet kell felelősségképpen vállalni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Kaposváron. A politikus a Lázárinfón arról beszélt, az OTP-vezér nagyon sokat kapott a közösségtől és az országtól is, ezért ideje „törlesztenie”.

 

