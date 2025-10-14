Teljesen váratlanul bemondta a kormány egyik legerősebb minisztere: kőkeményen dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén Magyarországon – "Nagyon számoljuk"

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a magyar nyugdíjrendszer alapja a foglalkoztatás, és a 14. havi nyugdíj lenne a legigazságosabb válasz a kisnyugdíjasok problémáira. A politikus leszögezte, hogy „kőkeményen dolgoznak rajta”, és hamarosan reformra számíthatunk.

Lázár János szerint a nyugdíjak értékének megőrzése a foglalkoztatáson múlik, és a 13. havi után logikus lépés a 14. havi nyugdíj / Fotó: Lázár János / Facebook

Kaposváron tartott Lázárinfóján Lázár János részletesen beszélt a magyar nyugdíjrendszer helyzetéről. A miniszter szerint a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek.

Hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg

– fogalmazott Lázár, hangsúlyozva, hogy a nyugdíjkassza a Kádár-rendszer végére elszállt.

A miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A helyzet azonban éles különbségeket mutat:

a 2 millió 400 ezer nyugdíjas közül 500 ezernek a nyugdíja 240 ezer forint alatt van;

míg 250 ezer nyugdíjas 140 ezer forint alatti összeget kap.

Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak

– mondta Lázár.

Lázár János: hamarosan jön a 14. havi nyugdíj

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár szerint a végső megoldás egyértelmű:

Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.

A politikus személyesen is érintettnek érzi magát, hiszen választókerületében számos idős, özvegy nyugdíjas él, akiknek a mindennapi megélhetése a nyugdíjemeléseken múlik. „Ez a nyugdíjra adott válaszunk” – zárta beszédét Lázár.