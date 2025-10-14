Történelmi döntést hozott Lengyelország: megépíti az első atomerőművét, rögtön gigantikus lesz – nem meglepő, kié a kivitelezés

Ahogy Anna Szumanska, a lengyel infrastrukturális minisztérium szóvivője a Business Insider Polskának elmondta, a 2026-os költségvetésben az infrastrukturális feladatokra fordított teljes kiadás 100 milliárd zloty, szemben a 2023-as 58 milliárddal. Persze a pomeránia Lubiatów-Kopalinba tervezett atomerőmű várhatóan önmagában közel 200 milliárd zlotyba kerül majd.

Atomerőmű: belevág az építkezésbe Lengyelország is / Fotó: AFP (illusztráció)

Ebből az összegből 60 milliárd zlotyt az állami költségvetés biztosít. További 100 milliárd zloty hitelt külföldi exporthitel-ügynökségektől, köztük az amerikai Exim Banktól vesznek fel. A befektető, a Lengyel Atomerőművek, körülbelül 30 milliárd zlotyt tervez bevonni lengyelországi és külföldi pénzügyi piacokról.

Az erőmű építése – az úgynevezett első nukleáris beton öntése – a tervek szerint 2028-ban kezdődik.

Mielőtt ez megtörténne, Lengyelországnak meg kell szereznie az Európai Bizottság jóváhagyását a beruházás állami támogatásához, ami várhatóan ezen a télen, talán már idén megtörténik. Továbbá a befektetőnek – a Polskie Elektrownie Jądrowénak – kulcsrakész építési szerződést kell tárgyalnia az amerikai Westinghouse–Bechtel konzorciummal, ami várhatóan a jövő év közepén fejeződik be. E két feltétel teljesítése után rendelhetők meg az erőmű építéséhez szükséges kulcsfontosságú alkatrészek, az úgynevezett hosszú átfutási idejű tételek (LLI).

A choczewói erőmű első blokkja a tervek szerint 2036-ban, a második 2037-ben, a harmadik pedig 2038-ban kezdi meg működését.

A kormány célja, amelyet a Lengyel Atomerőmű hatóságai is megerősítettek, hogy a beruházás körülbelül 40 százalékát lengyel beszállítóktól és vállalkozóktól biztosítsák.

A következő lépésekben a lengyel állam egy második nagy atomerőmű, valamint úgynevezett kis atomreaktorok (SMR) építését is tervezi.

Zágráb is atomerőművet építene

A horvát atomerőmű pontos helyszíne egyelőre nem ismert, jelenleg három lehetséges területen folynak kutatások. Földrajzi szempontból a legideálisabb egy Duna menti erőmű lenne, azon belül is Erdőd, a Dráva torkolatától délre. Ezen a szakaszon azonban a Duna határfolyó Szerbia és Horvátország között, az építéssel kapcsolatban nemzetközi kérdések is felmerülhetnek.