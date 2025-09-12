Deviza
Újrakezdik az oltakozást a Covid ellen egy európai országban: de már nem engedik mindenkinek

Hollandia szeptember közepétől új oltási kampányt indít a koronavírus-járvány újabb hullámának megelőzésére. Elsősorban a 60 év felettieket, a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat ösztönzik a Covid–19 emlékeztető oltásának felvételére.
VG/MTI
2025.09.12, 13:12
Frissítve: 2025.09.12, 13:24

Oltási kampányt indít Hollandia a koronavírus-járvány (Covid–19) újabb hallámának megelőzésére szeptember közepétől – közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM), a bejelentést a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertette pénteken.

Covid 19 vaccination center covid-19
A Covid–19 veszélyeire figyelmeztet Hollandia, felszólította a lakosság egy részét az emlékeztető oltás felvételére / Fotó: BSIP via AFP

Az RIVM közlése szerint az újabb emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.

Noha a koronavírussal fertőzöttek száma egyelőre nem riasztó,

az egészségügyi szempontból magas kockázatú csoportoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a 60 év felettieknek tanácsos, hogy éljenek az emlékeztető oltás lehetőségével

– írta közleményében a RIVM.

Az oltás a koronavírus legújabb változatai ellen is védelmet nyújt. Nincs viszont bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron-típusok – jegyezték meg.

Közölte az intézet azt is, hogy az influenza elleni oltásra jogosult 18 és 49 év közöttieket a továbbiakban nem hívják a koronavírus elleni védőoltás beadására, mert az ő tüneteik általában nem súlyosak. Azonban például azok, akik egészségügyi szempontból magas kockázatú embert gondoznak, megkaphatják az oltást – tették hozzá.

A holland közegészségügyi intézet legfrissebb, szeptember 10-i adatai szerint július vége óta az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedések (Covid–19) számai fokozatos emelkedést mutatnak. A szennyvízben kimutatható kórokozó országos átlaga 12,8 százalékkal nőtt szeptember eleje óta.

