Újrakezdik az oltakozást a Covid ellen egy európai országban: de már nem engedik mindenkinek

Oltási kampányt indít Hollandia a koronavírus-járvány (Covid–19) újabb hallámának megelőzésére szeptember közepétől – közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM), a bejelentést a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertette pénteken.
Az RIVM közlése szerint az újabb emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
Noha a koronavírussal fertőzöttek száma egyelőre nem riasztó,
az egészségügyi szempontból magas kockázatú csoportoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a 60 év felettieknek tanácsos, hogy éljenek az emlékeztető oltás lehetőségével
– írta közleményében a RIVM.
Az oltás a koronavírus legújabb változatai ellen is védelmet nyújt. Nincs viszont bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron-típusok – jegyezték meg.
Közölte az intézet azt is, hogy az influenza elleni oltásra jogosult 18 és 49 év közöttieket a továbbiakban nem hívják a koronavírus elleni védőoltás beadására, mert az ő tüneteik általában nem súlyosak. Azonban például azok, akik egészségügyi szempontból magas kockázatú embert gondoznak, megkaphatják az oltást – tették hozzá.
A holland közegészségügyi intézet legfrissebb, szeptember 10-i adatai szerint július vége óta az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedések (Covid–19) számai fokozatos emelkedést mutatnak. A szennyvízben kimutatható kórokozó országos átlaga 12,8 százalékkal nőtt szeptember eleje óta.
A Covid idején jól jött volna, amit most a magyar cég fejleszt ki, de egy fontos alkotóelem akkor még nem állt rendelkezésre
Mobil egészségügyi rendszer fejlesztése indult a Medicor Zrt.-nél. A pandémia alatt különösen hasznos lett volna, ha már létezik ez a technológia.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.