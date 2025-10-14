Az AMD és Oracle üzlete felrobbantja az MI-piacot

Az AMD és az Oracle bejelentették, hogy megállapodtak 50 ezer MI450 GPU (grafikus processzor, angolul graphics processing unit) szállításáról, ami újabb mérföldkő a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos fejlesztések terén. Az AMD 2026 harmadik negyedévében kezdi meg a szállításokat, az üzlet pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Fotó: PJ McDonnell / Shutterstock

A tranzakció részét képezi a technológiai szektorban zajló intenzív versenynek, ahol a legnagyobb vállalatok egyre nagyobb számítási kapacitást biztosítanak az MI-rendszerek fejlesztéséhez. Például a ChatGPT mögött álló OpenAI többéves együttműködési megállapodást írt alá a Broadcommal tíz gigawattnyi adatközponti kapacitás kiépítésére.

Az ügylet nem tartalmaz befektetési vagy részvénykomponenst, ellentétben az OpenAI és az Nvidia között létrejött, akár százmilliárd dollár értékű infrastruktúra-fejlesztési partnerséggel. Az OpenAI az AMD-vel is külön szerződést kötött, amely 6 gigawattnyi kapacitás kiépítését célozza. Az üzlet részeként az AMD 160 millió részvényre szóló opciót biztosított az OpenAI-nak.

A megállapodás értéke több milliárd dollár lehet, de a pontos összeg itt sem ismert. Az AMD és az Oracle üzletét a befektetők is jól fogadták, az AMD részvényei közel 3 százalékkal erősödtek a nyitás előtti kereskedésben, míg a vállalat kurzusa az év eleje óta 79 százalékkal nőtt.

Mit nevezünk mesterséges intelligenciának?

Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.

A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy az irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.