Praliné, kabaré és vintage vásár, így utazik ősszel a Z generáció

A 2025-ös őszi utazási trendekről készített felmérést az Airbnb. Eszerint a következő hetekre 26 százalékkal nőtt a Z generációs fiatalok utazási kereséseinek száma, akik főleg hosszabb nemzetközi vakációt terveznek – írta meg az Origó.

Z generáció / Fotó: Airbnb

Ez a Z generáció terve az idei őszre

Az Origó egy friss felmérésre hivatkozva azt írja, a Z generáció utazási döntéseit elsősorban az ár-érték arány határozza meg. Eszerint a fiatalok

több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont.

Nem utolsó sorban a főszezon és az utószezon közötti időszak olcsóbb repülőjegyei és szállásai miatt, amellett, hogy ilyenkor mindenhol csökken a turistatömeg is.

A fiatal utazók körében kulcsszóvá vált a „megfizethető luxus”, amely nem feltétlenül ötcsillagos hoteleket vagy exkluzív éttermeket jelent, sokkal inkább azt, hogy élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron.

Az Airbnb tapasztalatai szerint a Z generáció előszeretettel választ olyan programokat, amelyek 100 dollár alatt kínálnak felejthetetlen élményeket. Ilyen a francia péksütemény-készítő workshop Párizsban, kulisszák mögötti táncóra a Crazy Horse kabaré egyik művészével, vintage kincskeresés a párizsi bolhapiacon vagy éppen egy gasztronómiai túra, amely piacról étterembe vezetve mutatja be a helyi alapanyagokat és ételeket.

