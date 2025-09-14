Praliné, kabaré és vintage vásár, így utazik ősszel a Z generáció

A 2025-ös őszi utazási trendekről készített felmérést az Airbnb. Eszerint a következő hetekre 26 százalékkal nőtt a Z generációs fiatalok utazási kereséseinek száma, akik főleg hosszabb nemzetközi vakációt terveznek – írta meg az Origó.
Az Origó egy friss felmérésre hivatkozva azt írja, a Z generáció utazási döntéseit elsősorban az ár-érték arány határozza meg. Eszerint a fiatalok
több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont.
Nem utolsó sorban a főszezon és az utószezon közötti időszak olcsóbb repülőjegyei és szállásai miatt, amellett, hogy ilyenkor mindenhol csökken a turistatömeg is.
A fiatal utazók körében kulcsszóvá vált a „megfizethető luxus”, amely nem feltétlenül ötcsillagos hoteleket vagy exkluzív éttermeket jelent, sokkal inkább azt, hogy élményekhez és különleges programokhoz szeretnének hozzájutni elérhető áron.
Az Airbnb tapasztalatai szerint a Z generáció előszeretettel választ olyan programokat, amelyek 100 dollár alatt kínálnak felejthetetlen élményeket. Ilyen a francia péksütemény-készítő workshop Párizsban, kulisszák mögötti táncóra a Crazy Horse kabaré egyik művészével, vintage kincskeresés a párizsi bolhapiacon vagy éppen egy gasztronómiai túra, amely piacról étterembe vezetve mutatja be a helyi alapanyagokat és ételeket.
Hogy mindezt hol találhatják meg a Z generációs utazók és melyek az idei őszi TOP 10 kedvelt úti céljuk, kiderül az Origó írásából.
