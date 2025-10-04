Utazás az őszi szünetben: itt a top 10-es népszerűségi lista

Az utazás az őszi szünetben továbbra is népszerű. A TUI friss foglalási adatai szerint a magyar utazók leginkább a tengerparti úti célokat választják pihenésként a diákok szabadnapjain. Az utaztató adatai alapján a tavalyihoz képest közel 20 százalékkal emelkedett a családi foglalások száma az őszi szünet időszakára – mutatott rá a Turizmus.com.
A legtöbben Törökországban töltik az őszi szünetet, a Budapestről induló antalyai járatok ekkorra szinte már teljesen megteltek. Az Égei-tenger partján fekvő Izmirbe is sokan készülnek. Ciprus az elmúlt évhez képest látványos növekedést mutat, míg Egyiptom továbbra is stabilan a kedvencek között szerepel.
A távolabbi úti célok közül idén a Maldív-szigetek, Tanzánia és az Egyesült Arab Emírségek iránt nőtt a kereslet.
„Örömmel látjuk, hogy a tavalyi évhez képest két számjegyű növekedést értünk el a vendégszámban erre az őszi időszakra. A Bécsből induló közvetlen Austrian Airlines-járat Maléra különösen keresett, de sokan választják a Budapestről induló menetrend szerinti járatokat is, hogy egzotikus úti célokat – például Zanzibárt vagy Punta Canát – kombináljanak portfóliónk szállodáival” – mondta Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.
A TUI saját statisztikái szerint a vendégek 56 százaléka all inclusive szállást foglal, és átlagosan fejenként 1140 eurót (445 ezer forintot) költ egy őszi nyaralásra.
A 10 legnépszerűbb célország az őszi iskolai szünetben a TUI-nál
Egyre több turista keres autentikus kulturális élményeket, mint például helyi hagyományokat, művészeteket és történelmi helyszíneket az utazása során – állapították meg az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) korábbi kutatásai. Ez pedig fellendíti az őszi turizmust.
A Balaton őszi kínálatában is egyre több olyan rendezvény található, amely kulturális eseményeket kereső vendégek igényeit szolgálja ki. Ezeket a magasabb iskolai végzettségű személyek keresik fel.
A 2025-ös őszi utazási trendekről készített felmérést az Airbnb. A szállásközvetítő oldalnál felkerült a legnépszerűbb őszi úti célok listájára az Amerikai Egyesült Államok is.
Az idei ősz egyik leglátványosabb turisztikai trendje a Z generáció utazási szokásainak átalakulása. Az Airbnb adatai szerint 26 százalékkal nőtt a fiatalok utazás iránti kereslete az előző évhez képest, és egyre többen veszik elő az útlevelüket, hogy hosszabb, nemzetközi utakat tegyenek meg, szemben az Y generáció rövidebb, többnyire belföldi kiruccanásaival.
A fiatalok több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ár kulcsfontosságú szempont az őszi utazás megtervezésénél, míg 42 százalékuk kifejezetten kedvezőnek tartja az őszi utazási szezont. Nem utolsósorban a főszezon és az utószezon közötti időszak olcsóbb repülőjegyei és szállásai miatt, amellett, hogy ilyenkor mindenhol csökken a turistatömeg is.
A legnagyobb szereplők tarolhatják le az utazási piacot is
Egyre többen használják a Chat GPT-t vagy a Geminit személyre szabott keresésre. Néhány hónap alatt gyökeresen átalakult az online szállás, utazás és rekreációs tevékenységek piaca. Korábban ilyen változásokhoz évtizedek kellettek volna.
