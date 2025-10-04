Utazás az őszi szünetben: itt a top 10-es népszerűségi lista

Az utazás az őszi szünetben továbbra is népszerű. A TUI friss foglalási adatai szerint a magyar utazók leginkább a tengerparti úti célokat választják pihenésként a diákok szabadnapjain. Az utaztató adatai alapján a tavalyihoz képest közel 20 százalékkal emelkedett a családi foglalások száma az őszi szünet időszakára – mutatott rá a Turizmus.com.

Az utazás az őszi szünetben továbbra is népszerű. A Budapestről induló antalyai járatok szinte megteltek / Fotó: Ruslan Harutyunov / Shutterstock

A családok főképp a tengerpartot választják

A legtöbben Törökországban töltik az őszi szünetet, a Budapestről induló antalyai járatok ekkorra szinte már teljesen megteltek. Az Égei-tenger partján fekvő Izmirbe is sokan készülnek. Ciprus az elmúlt évhez képest látványos növekedést mutat, míg Egyiptom továbbra is stabilan a kedvencek között szerepel.

A távolabbi úti célok közül idén a Maldív-szigetek, Tanzánia és az Egyesült Arab Emírségek iránt nőtt a kereslet.

„Örömmel látjuk, hogy a tavalyi évhez képest két számjegyű növekedést értünk el a vendégszámban erre az őszi időszakra. A Bécsből induló közvetlen Austrian Airlines-járat Maléra különösen keresett, de sokan választják a Budapestről induló menetrend szerinti járatokat is, hogy egzotikus úti célokat – például Zanzibárt vagy Punta Canát – kombináljanak portfóliónk szállodáival” – mondta Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.

A TUI saját statisztikái szerint a vendégek 56 százaléka all inclusive szállást foglal, és átlagosan fejenként 1140 eurót (445 ezer forintot) költ egy őszi nyaralásra.

A 10 legnépszerűbb célország az őszi iskolai szünetben a TUI-nál

Törökország

Maldív-szigetek

Ciprus

Tanzánia

Egyesült Arab Emírségek

Thaiföld

Dominikai Köztársaság

Egyiptom

Spanyolország

Indonézia

Változnak az utazási trendek, így az utazás az őszi szünetben is másképp alakul, mint korábban

Egyre több turista keres autentikus kulturális élményeket, mint például helyi hagyományokat, művészeteket és történelmi helyszíneket az utazása során – állapították meg az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) korábbi kutatásai. Ez pedig fellendíti az őszi turizmust.

A Balaton őszi kínálatában is egyre több olyan rendezvény található, amely kulturális eseményeket kereső vendégek igényeit szolgálja ki. Ezeket a magasabb iskolai végzettségű személyek keresik fel.