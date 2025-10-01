Ezermilliárdos hitelezési többletet okoz az Otthon Start program – megszólalt az ÉVOSZ a friss adat kapcsán

A héten tette közzé a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló augusztusi jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az augusztusi adatokon még a kivárás látszik, mivel az év nyolcadik hónapja még megelőzte Otthon Start program 3 százalékos lakáshitel szeptember elsejei életbe lépését, azonban a pénzintézeti szféra becslései szerint ez az egy intézkedés a következő év végéig 1300-1500 milliárd forint lakossági többlethitelezéshez járul hozzá, főként a használtlakás-piacon.

A hitelezésben még nem, de a lakáspiacon már markáns az Otthon Start program hatása / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A lakáshitelezés felfutása nem kérdéses, időbeli lefutása és összetétele azonban jelentős bizonytalanságokat hordoz. A hitelezési hullám a dolgok jelenlegi állása szerint fejnehéz lesz, azaz idén és a jövő év elején várható nagy növekedés, mert a potenciális vásárlók nem bíznak abban, hogy a rendszer hosszabb távon fennmarad. Ez turbulenciákhoz vezethet a lakás- és a lakásépítési piacon, miközben az építőipar és a fejlesztők a kiszámíthatóbb, hosszú távú növekedésben érdekeltek” – emelte ki jelentés kapcsán Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

A szakértő szerint a hitelezés összetétele évek óta kedvezőtlen:

a használtlakás-hitelezés pörög (bár reálértelemben messze nincs még a csúcson), ami jó hatással van ugyan a lakásfelújításokra és az ebben részt vállaló mikro-, kis- és közepes építőipari vállalkozások megrendeléseire, de

az újlakás-hitelezés és az építések hitelezése még nominális értelemben is csak a negyede a korábbi rekordoknak.

„Nem látjuk még, hogyan hat az Otthon Start program ezekre a szegmensekre, de ezek kulcsfontosságúak az építőipar felfutását illetően. Hasznos lenne, ha ez a kedvezményes hitelezési forma hosszú távon akár soron következő két-három évben velünk tudna maradni, mert ez tompítani tudná az építőipar jelenlegi legnagyobb kihívását, a különböző évek közötti jelentős keresletingadozást. Az egyértelműen pozitív jel, hogy beindult számos nagy társasházfejlesztési projekt, de bőven van még tere a növekedésnek, és nemcsak Budapesten, de vidéken is” – összegezte Juhász Attila.