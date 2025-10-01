Ezermilliárdos hitelezési többletet okoz az Otthon Start program – megszólalt az ÉVOSZ a friss adat kapcsán

A héten tette közzé a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló augusztusi jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az augusztusi adatokon még a kivárás látszik, mivel az év nyolcadik hónapja még megelőzte Otthon Start program 3 százalékos lakáshitel szeptember elsejei életbe lépését, azonban a pénzintézeti szféra becslései szerint ez az egy intézkedés a következő év végéig 1300-1500 milliárd forint lakossági többlethitelezéshez járul hozzá, főként a használtlakás-piacon.
„A lakáshitelezés felfutása nem kérdéses, időbeli lefutása és összetétele azonban jelentős bizonytalanságokat hordoz. A hitelezési hullám a dolgok jelenlegi állása szerint fejnehéz lesz, azaz idén és a jövő év elején várható nagy növekedés, mert a potenciális vásárlók nem bíznak abban, hogy a rendszer hosszabb távon fennmarad. Ez turbulenciákhoz vezethet a lakás- és a lakásépítési piacon, miközben az építőipar és a fejlesztők a kiszámíthatóbb, hosszú távú növekedésben érdekeltek” – emelte ki jelentés kapcsán Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.
A szakértő szerint a hitelezés összetétele évek óta kedvezőtlen:
„Nem látjuk még, hogyan hat az Otthon Start program ezekre a szegmensekre, de ezek kulcsfontosságúak az építőipar felfutását illetően. Hasznos lenne, ha ez a kedvezményes hitelezési forma hosszú távon akár soron következő két-három évben velünk tudna maradni, mert ez tompítani tudná az építőipar jelenlegi legnagyobb kihívását, a különböző évek közötti jelentős keresletingadozást. Az egyértelműen pozitív jel, hogy beindult számos nagy társasházfejlesztési projekt, de bőven van még tere a növekedésnek, és nemcsak Budapesten, de vidéken is” – összegezte Juhász Attila.
Az Ingatlan.com már elkészítette az első teljes havi mérlegét a szeptemberben elindult Otthon Start Program hatásáról. Az ingatlanközvetítő portál a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár az év kilencedik hónapjában minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik.
„Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült.
Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők.
Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A szakember kifejtette, hogy azok az eladók, akiktől az első lakást vásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak továbblépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.
