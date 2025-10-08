Példátlan, amit Magyarország tett az EU-ban: erre nincs válasza a lengyeleknek, a svédek is csak elhűlve nézik

Kiemelkedő a magyar reáljövedelem-emelkedés EU-s összehasonlításban – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter facebookos oldalán, kedden.

Magyarországon az egyik legnagyobb mértékben nőtt a reáljövedelem az Európai Unióban / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

„Az adatok azt mutatják, hogy már értünk el jelentős eredményt, de itt még nem fogunk megállni!” – folytatta.

A miniszter kifejtette: a kormány célja, hogy „több maradjon a családok zsebében, és a pénzük valóban többet érjen. Mi nem adót emelünk, hanem csökkentjük azt. Fellépünk az indokolatlan áremelésekkel szemben, és ennek érdekében valósítjuk meg Európa egyik legjelentősebb adócsökkentési programját: a családi adókedvezmény megduplázását, valamint az édesanyák adómentességének fokozatos bevezetését!”.

Az, hogy az embereknek egyre több pénzük van, a fogyasztási adatok is mutatják. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők értékeléseiből kiderül, hogy a fogyasztás bővülése trendszerűen látható több mint egy éve, és ez folytatódhat a közeljövőben is. A kiskereskedelmi forgalom növekedését a kormányzati intézkedések is segítik.

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban éves szinten a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,4 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, míg 0,8 százalékkal haladta meg a júliusit, és a növekedés az elemzők szerint a következő hónapokban is folytatódhat.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztusban elsősorban a nem élelmiszerüzletek húzták a forgalom bővülését, de az emelkedő trend a nyár egészét nézve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében is látható. A növekedést egyebek mellett a családi adókedvezmény 50 százalékos emelkedése is hajtotta, amit augusztusban kaptak meg először a családok.

Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza szerint a kormányzati intézkedéseknek csak egy része csapódott már le a háztartások fogyasztásában.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a következő hónapokban a kiskereskedelmi forgalom bővülésében lehet még egy kisebb gyorsulás a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően, de alapvetően a mostani vagy annál valamivel gyorsabb ütem lehet jellemző a következő hónapokban.