Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.49 +0.23% CZK/HUF16 -0.07% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.49 +0.23% CZK/HUF16 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,921.6 -0.54% MTELEKOM1,820 -1.73% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,120 -0.49% OPUS546 -2.67% ANY7,260 -0.82% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.4% BUMIX9,437.66 +0.38% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.32 -0.54% BUX99,921.6 -0.54% MTELEKOM1,820 -1.73% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,120 -0.49% OPUS546 -2.67% ANY7,260 -0.82% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.4% BUMIX9,437.66 +0.38% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.32 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
makroadat
fogyasztás
kiskereskedelmi forgalom
kiskereskedelem

Elkezdtek fogyasztani a magyar háztartások, és a java még hátra lehet – ez hajtja a gazdaságot

A fogyasztás bővülése trendszerűen látható több mint egy éve, és ez folytatódhat a közeljövőben is. A kiskereskedelmi forgalom növekedését a kormányzati intézkedések is segítik.
K. B. G.
2025.10.06, 17:48

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban éves szinten a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,4 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, míg 0,8 százalékkal haladta meg a júliusit, és a növekedés az elemzők szerint a következő hónapokban is folytatódhat. 

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás
Továbbra is dinamikusan nőhet a kiskereskedelmi forgalom az év hátralévő részén/Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

A kormányzati intézkedések is segítik a kiskereskedelmi forgalom bővülését

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztusban elsősorban a nem élelmiszerüzletek húzták a forgalom bővülését, de az emelkedő trend a nyár egészét nézve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében is látható. A növekedéshez egyebek mellett a családi adókedvezmény 50 százalékos emelkedése is hajtotta, amit augusztusban kaptak meg először a családok. 

Ugyancsak segíti a kiskereskedelmi forgalom bővülését a fogyasztói bizalom erősödése.

Kevésbé optimista képet fogalmazott meg az ING vezető közgazdásza, Virovácz Péter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvező augusztusi adat csupán a gyengébb júliusi teljesítmény utáni korrekciót jelent. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a havi alapú 0,8 bővülés felülmúlta az elemzői konszenzust is, ahogy az is elmondható, hogy fűrészfogazás mellett ugyan, 

de trendszerűen bővül a kiskereskedelmi forgalom 2023 vége óta,

ha a fixbázisú adatok el is maradnak az áprilisi csúcstól.

A fogyasztás növekedése részben a külföldi webáruházakban és a szolgáltatásokban csapódik le

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő, vezető közgazdásza arra mutatott rá, hogy az augusztusi éves szintű 2,4 százalékos növekedési ütem elmarad az év első nyolc hónapját jellemző 2,8 százalékos értéktől és a fogyasztás második negyedévben észlelt 5,0 százalékos bővülésétől is, ám ez részben amiatt lehet, hogy a fogyasztásbővülés a szolgáltatásoknál és a külföldi webáruházaknál csapódik le.

Az augusztusi kedvező adathoz a reálbérek 4-5 százalékos emelkedése mellett hozzájárulhatott a családi adókedvezmény júliusi növekedése is, ami Regős Gábor szerint főként a ruhaüzletek forgalmán lehetett érzékelhető. Virovácz Péter szerint ugyanakkor 

a szezonális akciók is pörgethették a ruházati üzletek forgalmát.

A növekedés a közeljövőben is folytatódhat

A jövőt tekintve Molnár Dániel a következő hónapokban is dinamikus bővülésre számít, amit segíthetnek a kormányzati intézkedések is, mint például a nyugdíjasoknak küldött élelmiszer-utalványok szeptembertől, az Otthon Start program keretében megvásárolt lakások berendezése miatt növekvő forgalom a bútor és műszakicikk boltokban. Novembertől pedig a háromgyerekes édesanyák adómentessége és a nyugdíjkorrekció adhat újabb lendületet.

Az elemző szerint jövőre is folytatódhat a bővülés a várhatóan ismét kétszámjegyű béremeléseknek köszönhetően, így a fogyasztás maradhat a gazdasági növekedés legfontosabb motorja a következő évben is.

Fogyasztás: a bővülés java még hátra van, és ez a bizalom erősödését is elhozhatja

Virovácz Péter szerint a kormányzati intézkedéseknek csak egy része csapódott már le a háztartások fogyasztásában. Bár a jelentősebb tételek csak a következő hónapok statisztikáit növelhetik, az elmúlt hónap jelentősebb javulása után is van még hova erősödnie a fogyasztói bizalomnak. Azonban 

az év vége felé a szakember szerint talán kibontakozhat tartósabb javulás mind a fogyasztás, mind a bizalom tekintetében. 

Erre szükség is van, hiszen amennyiben a várt keresletélénkülés elmarad, úgy az ING Bank által az idei évre előrejelzett 0,7 százalékos GDP-növekedés elérése nehézségekbe ütközne.

Regős Gábor szerint a következő hónapokban a kiskereskedelmi forgalom bővélésében lehet még egy kisebb gyorsulás a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően, de alapvetően a mostani vagy annál valamivel gyorsabb ütem lehet jellemző a következő hónapokban. 

Az elemző szerint a kiskereskedelem bővülésének csak az infláció növekedése szabhat gátat, ám amíg az árrésstop érvényben van és a forint megőrzi erejét, addig erre nem számíthatunk. A fogyasztás és így a kiskereskedelmi forgalom várhatóan jövőre az ideit meghaladó ütemben bővülhet, ám ennek pontos mértéke a reálbérek emelkedésétől függ.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu