Elkezdtek fogyasztani a magyar háztartások, és a java még hátra lehet – ez hajtja a gazdaságot

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban éves szinten a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,4 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, míg 0,8 százalékkal haladta meg a júliusit, és a növekedés az elemzők szerint a következő hónapokban is folytatódhat.

Továbbra is dinamikusan nőhet a kiskereskedelmi forgalom az év hátralévő részén/Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

A kormányzati intézkedések is segítik a kiskereskedelmi forgalom bővülését

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztusban elsősorban a nem élelmiszerüzletek húzták a forgalom bővülését, de az emelkedő trend a nyár egészét nézve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében is látható. A növekedéshez egyebek mellett a családi adókedvezmény 50 százalékos emelkedése is hajtotta, amit augusztusban kaptak meg először a családok.

Ugyancsak segíti a kiskereskedelmi forgalom bővülését a fogyasztói bizalom erősödése.

Kevésbé optimista képet fogalmazott meg az ING vezető közgazdásza, Virovácz Péter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvező augusztusi adat csupán a gyengébb júliusi teljesítmény utáni korrekciót jelent. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a havi alapú 0,8 bővülés felülmúlta az elemzői konszenzust is, ahogy az is elmondható, hogy fűrészfogazás mellett ugyan,

de trendszerűen bővül a kiskereskedelmi forgalom 2023 vége óta,

ha a fixbázisú adatok el is maradnak az áprilisi csúcstól.

A fogyasztás növekedése részben a külföldi webáruházakban és a szolgáltatásokban csapódik le

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő, vezető közgazdásza arra mutatott rá, hogy az augusztusi éves szintű 2,4 százalékos növekedési ütem elmarad az év első nyolc hónapját jellemző 2,8 százalékos értéktől és a fogyasztás második negyedévben észlelt 5,0 százalékos bővülésétől is, ám ez részben amiatt lehet, hogy a fogyasztásbővülés a szolgáltatásoknál és a külföldi webáruházaknál csapódik le.

Az augusztusi kedvező adathoz a reálbérek 4-5 százalékos emelkedése mellett hozzájárulhatott a családi adókedvezmény júliusi növekedése is, ami Regős Gábor szerint főként a ruhaüzletek forgalmán lehetett érzékelhető. Virovácz Péter szerint ugyanakkor

a szezonális akciók is pörgethették a ruházati üzletek forgalmát.

A növekedés a közeljövőben is folytatódhat

A jövőt tekintve Molnár Dániel a következő hónapokban is dinamikus bővülésre számít, amit segíthetnek a kormányzati intézkedések is, mint például a nyugdíjasoknak küldött élelmiszer-utalványok szeptembertől, az Otthon Start program keretében megvásárolt lakások berendezése miatt növekvő forgalom a bútor és műszakicikk boltokban. Novembertől pedig a háromgyerekes édesanyák adómentessége és a nyugdíjkorrekció adhat újabb lendületet.