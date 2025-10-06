Elkezdtek fogyasztani a magyar háztartások, és a java még hátra lehet – ez hajtja a gazdaságot

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban éves szinten a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,4 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, míg 0,8 százalékkal haladta meg a júliusit, és a növekedés az elemzők szerint a következő hónapokban is folytatódhat.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztusban elsősorban a nem élelmiszerüzletek húzták a forgalom bővülését, de az emelkedő trend a nyár egészét nézve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek esetében is látható. A növekedéshez egyebek mellett a családi adókedvezmény 50 százalékos emelkedése is hajtotta, amit augusztusban kaptak meg először a családok.
Ugyancsak segíti a kiskereskedelmi forgalom bővülését a fogyasztói bizalom erősödése.
Kevésbé optimista képet fogalmazott meg az ING vezető közgazdásza, Virovácz Péter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvező augusztusi adat csupán a gyengébb júliusi teljesítmény utáni korrekciót jelent. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a havi alapú 0,8 bővülés felülmúlta az elemzői konszenzust is, ahogy az is elmondható, hogy fűrészfogazás mellett ugyan,
de trendszerűen bővül a kiskereskedelmi forgalom 2023 vége óta,
ha a fixbázisú adatok el is maradnak az áprilisi csúcstól.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő, vezető közgazdásza arra mutatott rá, hogy az augusztusi éves szintű 2,4 százalékos növekedési ütem elmarad az év első nyolc hónapját jellemző 2,8 százalékos értéktől és a fogyasztás második negyedévben észlelt 5,0 százalékos bővülésétől is, ám ez részben amiatt lehet, hogy a fogyasztásbővülés a szolgáltatásoknál és a külföldi webáruházaknál csapódik le.
Az augusztusi kedvező adathoz a reálbérek 4-5 százalékos emelkedése mellett hozzájárulhatott a családi adókedvezmény júliusi növekedése is, ami Regős Gábor szerint főként a ruhaüzletek forgalmán lehetett érzékelhető. Virovácz Péter szerint ugyanakkor
a szezonális akciók is pörgethették a ruházati üzletek forgalmát.
A jövőt tekintve Molnár Dániel a következő hónapokban is dinamikus bővülésre számít, amit segíthetnek a kormányzati intézkedések is, mint például a nyugdíjasoknak küldött élelmiszer-utalványok szeptembertől, az Otthon Start program keretében megvásárolt lakások berendezése miatt növekvő forgalom a bútor és műszakicikk boltokban. Novembertől pedig a háromgyerekes édesanyák adómentessége és a nyugdíjkorrekció adhat újabb lendületet.
Az elemző szerint jövőre is folytatódhat a bővülés a várhatóan ismét kétszámjegyű béremeléseknek köszönhetően, így a fogyasztás maradhat a gazdasági növekedés legfontosabb motorja a következő évben is.
Virovácz Péter szerint a kormányzati intézkedéseknek csak egy része csapódott már le a háztartások fogyasztásában. Bár a jelentősebb tételek csak a következő hónapok statisztikáit növelhetik, az elmúlt hónap jelentősebb javulása után is van még hova erősödnie a fogyasztói bizalomnak. Azonban
az év vége felé a szakember szerint talán kibontakozhat tartósabb javulás mind a fogyasztás, mind a bizalom tekintetében.
Erre szükség is van, hiszen amennyiben a várt keresletélénkülés elmarad, úgy az ING Bank által az idei évre előrejelzett 0,7 százalékos GDP-növekedés elérése nehézségekbe ütközne.
Regős Gábor szerint a következő hónapokban a kiskereskedelmi forgalom bővélésében lehet még egy kisebb gyorsulás a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően, de alapvetően a mostani vagy annál valamivel gyorsabb ütem lehet jellemző a következő hónapokban.
Az elemző szerint a kiskereskedelem bővülésének csak az infláció növekedése szabhat gátat, ám amíg az árrésstop érvényben van és a forint megőrzi erejét, addig erre nem számíthatunk. A fogyasztás és így a kiskereskedelmi forgalom várhatóan jövőre az ideit meghaladó ütemben bővülhet, ám ennek pontos mértéke a reálbérek emelkedésétől függ.
