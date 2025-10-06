A magyarok kinyitották a pénztárcájukat augusztusban: kilőtt a boltok forgalma a nyár végén

A nyers adatok szerint 1,9, a naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a magyarországi kiskereskedelmi forgalom augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett adatai szerint.
A KSH adataiból az is kiderült, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal nőttek az eladások naptárhatástól megtisztítottvolumene a tavalyihoz képest. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0 százalékkal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelemben
különösen nagy mértékben, 8,7 százalékkal nőtt az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben,
de az átlagosnál gyorsabb, 6,6 százalék volt a növekedés üteme az illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben is. A használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt a forgalom volumene.
Szintén gyors volt a növekedés az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelemben, ahol a vásárlások volumene 6,6 százalékkal bővült.
Az előző hónaphoz képest a hazai kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal bővült a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint.
Az év első nyolc hónapjában a forgalom 2,8 százalékkal nőtt a szintén a naptárhatástól megtisztított adatok szerint.
Augusztusban folyó áron a kiskereskedelem országos forgalma 1735 milliárd forintot tett ki, melynek 51 százalékát adták az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek, 34 százalékát pedig a nem élelmiszer-kiskereskedelem. Az üzemanyagtöltő állomások pedig a forgalom 15 százalékát adták.
Az év első nyolc hónapjában 2,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene, miután ezen időszak alatt a naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült a forgalom.
