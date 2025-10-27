Deviza
Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek. Ennek keretében ismertette két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Kiderült, mennyibe fog kerülni, és az is, körülbelöl mennyi lesz a vonatjegy ára.
Zováthi Domokos
2025.10.27., 15:18

A repülőtér egy stratégia eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tette meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Hozzátette: ez egy erős pénzügyi befektetés is, mely az előzetesek várakozásoknál 2-3 évvel hamarabb is megtérül.

Budapest Airport repülőtér reptér
Hatalmas bejelentést tett a Ferihegyi repülőtérről Lázár János és Nagy Márton / Fotó: Vémi Zoltán

A tárcavezető ismertette, hogy a Nyugati Pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a reptérre. Az ára egy  3-4 ezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztése 1 milliárd euró jut, ennek keretében 27 km vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik,

a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

A várakozásoknál jobban nőtt a profitja a repülőtérnek

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy 1000 milliárd forint – 2,5 milliárd euró – értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből 1 milliárd euró a vasúti kapcsolat, 1 milliárd a hármas terminál valamint 500 millió euró a közútfejlesztés – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Kiemelte:

27 kilóméternyi vasúti pálya épül, 1 milliárd eurós beruházás lesz. A vonal 160 kilométer per órát képes vinni

– tette hozzá. Kiemelte, a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda. Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, a mely a mostani 20 milllióról 40 millióra nőne az éves forgalom. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034-35-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be. 

Ahogy azt korábban megírtuk, elindítja a kormány a Ferihegyet a fővárossal összekötő vasúti beruházást, emellett egy új cargo repteret építene. A két beruházást magánbefektetők bevonásával koncessziós szerződés keretében valósítanák meg, a felhívásokat még idén kiírnák.

Cikkünk frissül.

