A SPAR több áruházat is újra megnyit – mutatjuk az új boltokat, el sem fogja hinni a helyszíneket

Újabb három áruházát modernizálta a SPAR Magyarország, a kőszegi, az esztergomi és a törökszentmiklósi üzlet felújítására összesen csaknem 1,7 milliárd forintot fordítottak – közölte a vállalat csütörtökön.

A SPAR Magyarország folytatja áruházainak korszerűsítését / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A kőszegi áruház mintegy 640 millió forintos beruházással újult meg, az üzlet 20 embernek biztosít munkát. Az esztergomi szupermarket korszerűsítésére 471,5 millió forintot fordítottak, az üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti. A törökszentmiklósi áruházat 550,4 millió forintos beruházással modernizálták, a boltban 14 munkavállaló dolgozik.

A SPAR Magyarország a jövőben is aktív szereplője kíván maradni a hazai kiskereskedelemnek, korszerű és fenntartható üzletekkel építi tovább országos hálózatát – közölték.

A SPAR Magyarország csaknem 1112 milliárd forint bruttó árbevételt ért el 2024-ben, ami 4,8 százalékkal több az előző évinél. Tavaly év végén a SPAR-hálózathoz 652 különböző formátumú üzlet tartozott, munkavállalóinak száma meghaladta a 17 ezret.