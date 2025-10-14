Erre vártak a magyar vállalkozók: azonnal megrohanták a bankokat – mindenki ugyanazt a hitelt akarja

Berúgta az ajtót a 3 százalékos fix kamatozású vállalkozói hitel: az október eleji bevezetés után néhány nap alatt soha nem látott érdeklődés indult el a Széchenyi Kártya Programban. Október 10-ig több mint 1100 vállalkozás nyújtott be hiteligényt összesen 54 milliárd forint értékben – közölte Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a Facebookon.

Már az első héten több mint 1100 cég adott be igénylést a fix háromszázalékos Széchenyi Kártya-hitelekre, összesen 54 milliárd forint értékben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez a volumen már a szeptemberi rekordhónap teljesítményének közel felét hozta – mindössze egy hét alatt. A lendület a tavalyi évhez képest is látványos:

2025 októberének első harmadában már a tavaly októberi teljes hitelösszeg háromnegyede teljesült.

A kormány döntése alapján a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamata október elejétől kezdve 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent.

A különbség a vállalkozások számára kézzelfogható: a kisebb havi törlesztőrészlet több mozgásteret ad a működéshez, beruházásokhoz és a munkahelyek megőrzéséhez.

Újabb lendületet ad a gazdaságnak a Széchenyi Kártya Program

A KAVOSZ adatai szerint a hitelkereslet leginkább a kereskedelemben, az építőiparban és a szolgáltatásokban működő kkv-k körében ugrott meg. A szakértők szerint az olcsóbb finanszírozás nemcsak a túlélést, hanem a növekedés lehetőségét is visszahozta a hazai kis- és középvállalkozások számára.

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt két évtizedben több százezer vállalkozásnak biztosított kedvezményes hitelhez jutást, most pedig újra kulcsszereplője lett a gazdasági élénkítésnek. A jelenlegi tempó alapján az októberi hitelvolumen minden korábbi rekordot megdönthet.