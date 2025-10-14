Deviza
Széchenyi Kártya Program
Szabados Richárd
fix kamatozás
kkv-szektor
kedvezményes hitel
gazdaságélénkítés

Erre vártak a magyar vállalkozók: azonnal megrohanták a bankokat – mindenki ugyanazt a hitelt akarja

A kamatcsökkentés látványosan megmozgatta a hazai vállalkozói szektort – a lendület a tavalyi év azonos időszakát is messze túlszárnyalja. Már az első héten több mint 1100 cég adott be igénylést a fix háromszázalékos Széchenyi Kártya-hitelekre, összesen 54 milliárd forint értékben.
VG
2025.10.14., 15:40

Berúgta az ajtót a 3 százalékos fix kamatozású vállalkozói hitel: az október eleji bevezetés után néhány nap alatt soha nem látott érdeklődés indult el a Széchenyi Kártya Programban. Október 10-ig több mint 1100 vállalkozás nyújtott be hiteligényt összesen 54 milliárd forint értékben – közölte Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a Facebookon.

20240423 Debrecen Magyar Kereskedelmi és Iparkamara MKIK és a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. közös vállalkozásfejlesztési konferencia Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG Széchenyi Kártya Program A képen: KAVOSZ Széchenyi kártya program illusztráció
Már az első héten több mint 1100 cég adott be igénylést a fix háromszázalékos Széchenyi Kártya-hitelekre, összesen 54 milliárd forint értékben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez a volumen már a szeptemberi rekordhónap teljesítményének közel felét hozta – mindössze egy hét alatt. A lendület a tavalyi évhez képest is látványos: 

2025 októberének első harmadában már a tavaly októberi teljes hitelösszeg háromnegyede teljesült.

A kormány döntése alapján a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamata október elejétől kezdve 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent.

A különbség a vállalkozások számára kézzelfogható: a kisebb havi törlesztőrészlet több mozgásteret ad a működéshez, beruházásokhoz és a munkahelyek megőrzéséhez.

 

Újabb lendületet ad a gazdaságnak a Széchenyi Kártya Program

A KAVOSZ adatai szerint a hitelkereslet leginkább a kereskedelemben, az építőiparban és a szolgáltatásokban működő kkv-k körében ugrott meg. A szakértők szerint az olcsóbb finanszírozás nemcsak a túlélést, hanem a növekedés lehetőségét is visszahozta a hazai kis- és középvállalkozások számára.

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt két évtizedben több százezer vállalkozásnak biztosított kedvezményes hitelhez jutást, most pedig újra kulcsszereplője lett a gazdasági élénkítésnek. A jelenlegi tempó alapján az októberi hitelvolumen minden korábbi rekordot megdönthet.

Hétfőtől új korszak veszi kezdetét a magyar gazdaságban: a kormány elindítja a következő támogatási programját – itt vannak a részletek

Október 13-tól elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások számára. A hitelprogram elindítását szombaton jelentette be Orbán Viktor.

 

 

