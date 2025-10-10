Eldugott, de meseszép magyar falura figyelt fel Európa: már most nagy az érdeklődés, felpöröghet a gazdasága – megérte összefogni az 1500 fős településen

Egy nógrádi kis falu, Varsány 2023-ban megnyerte a Virágos Magyarország verseny 1000 fő feletti települések kategóriáját, és emiatt 2025-ben képviselhette Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén (Entente Florale Europe) Nyíregyházával együtt – írja a Nool.
A nemzetközi zsűri 2025 nyarán járt Varsányban, ahol a település virágosítását, közösségi életét és fenntarthatósági törekvéseit is megvizsgálták. A település végül ezüst minősítést szerzett a versenyen.
A falu vezetője elmondta, hogy a versenyre való felkészülés során sok nehézséggel kellett szembenézni, de a szakemberek, helyi vállalkozások és önkéntesek nagy segítséget nyújtottak. A verseny eredményétől függetlenül a közösség folytatja a település fejlesztését és további virágosítási munkálatokat terveznek.
Emellett más kategóriákban is részt kívánnak venni a Virágos Magyarország megmérettetésein a jövőben. A falu egyébként hosszú évek óta részt vesz a Virágos Magyarország programban, ahol számos díjat szerzett, beleértve az Európai Falumegújítási díjat is.
Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.
A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába A másik magyar díjazott Miskolc „Ehető Erdő” programja lett. A program Miskolc új turisztikai arculatának egyik alappillére.
A város az utóbbi években tudatosan fordult a természet és a helyi értékek felé: a „Miskolc, a Bükk városa” koncepció célja, hogy a régió vadon gyűjthető alapanyagaiból (gombák, bogyók, gyógynövények, vadhús) születő gasztronómiai élményeket – erdei séták, kóstolók, tematikus vacsorák, fenntartható vendéglátóhelyek – helyi közösségi összefogással szervezzék meg.
Nem Budapestre jelentkezett be a 15 milliomodik idei vendég, és nem is külföldi volt
A tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be. Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami jól mutatja, hogy az utazási kedv nemcsak töretlen, de továbbra is fokozatosan erősödik.
