Deviza
EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.24 -0.54% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.88 -0.07% RON/HUF76.95 -0.07% CZK/HUF16.11 0% EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF449.24 -0.54% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.88 -0.07% RON/HUF76.95 -0.07% CZK/HUF16.11 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vagyon
BlackRock
alapkezelő
tőzsde
nyereség

BlackRock: minden eddiginél nagyobbra hízott a világ legnagyobb vagyonkezelője

Negyedével ugrott meg a világ legnagyobb alapkezelőjének bevétele, nyeresége pedig 11 százalékkal nőtt a legutóbbi negyedévben. A BlackRock kezelt vagyona kétezermilliárd dollárral gyarapodott egy év alatt.
K. T.
2025.10.14., 18:25
Fotó: shutterstock

Minden eddiginél nagyobbra hízott a világ legnagyobb alapkezelőjének vagyona a harmadik negyedévben látott piaci ralinak köszönhetően. A BlackRock várakozáson felüli eredménnyel zárta a szeptemberrel zárult három hónapot.

BlackRock, alapkezelő
Vagyoncsúccsal zárta a negyedévet a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A globális piaci fellendülés az eszközkezelő díjbevételeit is növelte, az általa kezelt vagyon pedig az egy évvel korábbi 11,48 ezermilliárd dollárról 13,46 ezermilliárd dollárra ugorva új csúcsot döntött.

Az amerikai befektetési óriáshoz 205 milliárd dollár friss tőke érkezett három hónap alatt, ami ugyancsak rekord. Az ügyfélpénz beáramlását az ETF-üzletág (tőzsdén kereskedett alapok) húzta, amely továbbra is a társaság organikus növekedésének fő hajtóereje.

A magasabb hitelfelvételi költségek ellenére rugalmas fogyasztói kiadások segítették fenntartani az amerikai gazdasági lendületet, ami a részvénypiacok emelkedését eredményezte, és arra ösztönözte a befektetőket, hogy újra alacsonyabb költségű indexstratégiákba fektessenek be.

 

A bőséges friss ügyfélpénz és az azokhoz kapcsolódó díjak segítettek ellensúlyozni a gyengébb sikerdíjakat és az alternatív eszközkezelő HPS Investment Partners felvásárlásához kapcsolódó magasabb költségeket.

Felfutó nyereség, negyedével nagyobb bevétel a BlackRock negyedéves mérlege

A világ legnagyobb vagyonkezelője 1,91 milliárd dolláros korrigált nettó eredményt ért el, ami 11 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 11,55 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 11,46 dollárról. Az elemzők 1,31 dolláros EPS-várakozását ezzel könnyedén túlszárnyalta a vállalat.

A bevételek eközben 25 százalékkal ugrottak meg, és 6,51 milliárd dolláros tételt jelentettek az időszak során.

A várakozásokat felülmúló eredményközlésre nem reagált érdemben a BlackRock részvényárfolyama kedd kora délután a hivatalos amerikai tőzsdei kereskedés indulását megelőző elektronikus kereskedésben. Az év eleje óta 13 százalékkal került feljebb a kurzus.

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
mecénás

Lázár János megmondta a magyar milliárdosoknak: minden órában Csányi Sándor nyakát taposta, nem volt elég tőle a 20 milliárd, még kell – „Rá fogom venni mindet, hogy visszafáradjon a kasszához"

Mindenkinek, aki sikeres volt a közösből, többet kell felelősségképpen vállalni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Kaposváron.
2 perc
Tomahawk

Most dől el a háború sorsa, az ukránok tüzet nyithatnak: hiába szóltak előre az oroszok, Amerika átlépheti a vörös vonalat – Putyin Tump döntésére vár

Washingtonban épp azt fontolgatják, hogy átlépjék-e az Oroszország által meghúzott vörös vonalat.
3 perc
logisztika

Eljön a teljes újrakezdés: óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország, ha most elalszik – ezen múlik a siker, muszáj lépni

Tavaly az ötödével nőtt a hazai intermodális szállítás.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu