Hétfőtől új korszak veszi kezdetét a magyar gazdaságban: a kormány elindítja a következő támogatási programját – itt vannak a részletek

Október 13-tól elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások számára. A hitelprogram elindítását szombaton jelentette be Orbán Viktor.
VG/MTI
2025.10.10, 09:46
Frissítve: 2025.10.10, 09:56

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára; a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – jelentette ki Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1-nek pénteken.

Palóc André: hétfőtől elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások számára / Fotó: Gémes Sándor / Délmagyarország

Palóc hozzátette, hogy a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.

„Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni” – fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal.

Kitért arra, hogy számos intézkedés járul hozzá a lakossági fogyasztás növekedéséhez. Példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát.

Orbán Viktor bejelentette: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is

Magyarország miniszterelnöke és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös sajtótájékoztatót tartott. Orbán Viktor óriási bejelentést tett: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is. Az is kiderült, hogy 2026-ban a magyar költségvetés 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.

A bejelentés lényege:

  • Komoly támogatást kapnak a vállalkozások, 3 százalékos, fix kamatozású hitelt biztosítanak számukra.
  • A hitel felső értéke 150 millió forint.
  • A hitel október 6-ától érhető el.
  • A Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni.

