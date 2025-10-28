Sziget Fesztivál: Gerendai Károly nem menti meg mindenáron a rendezvényt

A fővárostól sürgőn döntésre vár Gerendai Károly. A Sziget Fesztivál alapítója és Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója a Telex After keddi élő adásának vendégei voltak. Az üzletemberek elmondták, hogy még meg lehet menteni a Sziget Fesztivált, de csak akkor állnak bele, ha a politikusok racionális keretet adnak hozzá, például nem állnak elő bevételt csökkentő ígérgetésekkel, és heteken belül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek után van érdemi lehetőség befektetőpartnereket keresni a rendezvény tulajdonjogának átvételére és a Sziget megmentésére.

Gerendai Károly és Kádár Tamás szerint még van esély a Sziget Fesztivál megmentésére / Fotó: Vasvári Tamás

Gerendai Károlyék nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet

Sajó Dávid műsorvezető felvetette Karácsony Gergely főpolgármester minapi facebookos bejegyzését, amelyben a fővárosi diákoknak fél áron ígér bérleteket az egyhetes, világszínvonalú rendezvényre, miközben csak fizetési átütemezési kedvezményt adna az üzemeltetőnek.

Gerendai Károly egyetért azzal az elvvel, hogy a Szigetet tegyék még elérhetőbbé a diákoknak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

„a Sziget egy olyan rendezvény, ami épp csődbe ment”, sőt, akkora mértékű a vesztesége, hogy egy nagyon gazdag befektető cég, a világ második legnagyobb tőkealapja is kihátrál mögüle.

Az üzletember egyúttal megjegyezte, hogy a budapesti diákok esete még kezelhető lenne, mert velük új fogyasztókat lehetne bevonni, nem pedig azoknak tennék még olcsóbbá a koncerteket, akik úgyis fizettek volna értük.

Mint mondta, sem ő, sem a befektetőtársai nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet.

„Mitől látnánk üzleti realitást abban, hogyha kevesebb időnk van megszervezni rosszabb feltételekkel stb.?” – tette fel a költői kérdést Gerendai Károly arra utalva, hogy egy gazdasági nehézségekkel küzdő rendezvény bevételeit csökkentenék a politikusok, és ezzel az új befektetők kockázatait növelnék.

A Sziget sorsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van

A Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. A fővárosi képviselők ülése „életbevágó lesz” abban a tekintetben, hogy Gerendaiék látják-e azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni. Ha a befektetőtársaival nem látnak érdemi előrelépést az ügyben, akkor ők is kihátrálnak a Sziget átvétele mögül.