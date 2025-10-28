Sziget Fesztivál: Gerendai Károly nem menti meg mindenáron a rendezvényt
A fővárostól sürgőn döntésre vár Gerendai Károly. A Sziget Fesztivál alapítója és Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója a Telex After keddi élő adásának vendégei voltak. Az üzletemberek elmondták, hogy még meg lehet menteni a Sziget Fesztivált, de csak akkor állnak bele, ha a politikusok racionális keretet adnak hozzá, például nem állnak elő bevételt csökkentő ígérgetésekkel, és heteken belül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek után van érdemi lehetőség befektetőpartnereket keresni a rendezvény tulajdonjogának átvételére és a Sziget megmentésére.
Gerendai Károlyék nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet
Sajó Dávid műsorvezető felvetette Karácsony Gergely főpolgármester minapi facebookos bejegyzését, amelyben a fővárosi diákoknak fél áron ígér bérleteket az egyhetes, világszínvonalú rendezvényre, miközben csak fizetési átütemezési kedvezményt adna az üzemeltetőnek.
Gerendai Károly egyetért azzal az elvvel, hogy a Szigetet tegyék még elérhetőbbé a diákoknak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
„a Sziget egy olyan rendezvény, ami épp csődbe ment”, sőt, akkora mértékű a vesztesége, hogy egy nagyon gazdag befektető cég, a világ második legnagyobb tőkealapja is kihátrál mögüle.
Az üzletember egyúttal megjegyezte, hogy a budapesti diákok esete még kezelhető lenne, mert velük új fogyasztókat lehetne bevonni, nem pedig azoknak tennék még olcsóbbá a koncerteket, akik úgyis fizettek volna értük.
Mint mondta, sem ő, sem a befektetőtársai nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet.
„Mitől látnánk üzleti realitást abban, hogyha kevesebb időnk van megszervezni rosszabb feltételekkel stb.?” – tette fel a költői kérdést Gerendai Károly arra utalva, hogy egy gazdasági nehézségekkel küzdő rendezvény bevételeit csökkentenék a politikusok, és ezzel az új befektetők kockázatait növelnék.
A Sziget sorsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van
A Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. A fővárosi képviselők ülése „életbevágó lesz” abban a tekintetben, hogy Gerendaiék látják-e azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni. Ha a befektetőtársaival nem látnak érdemi előrelépést az ügyben, akkor ők is kihátrálnak a Sziget átvétele mögül.
Kádár Tamás legkésőbb november közepére szeretne eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-s Sziget Fesztiválon gondolkodni. „Egy-két hetünk van maximum.” Ehhez megfelelő garanciák vállalása szükséges a politikusok részéről a leendő befektetőknek.
A fővárosi polgármester szerint nem tragédia, ha nem lesz többet Sziget Fesztivál
Kiss László, Óbuda polgármestere szerint nem lenne tragédia, ha a Sziget Fesztivált többé nem a kerületben rendeznék meg. A politikus elismerte, hogy a nemzetközi hírű rendezvény hungarikumként öregbíti Budapest és Magyarország hírnevét, ugyanakkor a zaj, a tömeg és a környezeti terhelés miatt sok helyi lakos türelme elfogyott. A Sziget sorsa kérdéses.