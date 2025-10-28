Deviza
Sziget Fesztivál: Gerendai Károly nem menti meg mindenáron a rendezvényt

Gerendai Károly és Kádár Tamás szerint még van esély a Sziget Fesztivál megmentésére, ám csak akkor állnak bele a folyamatba, ha a politikusok racionális kereteket biztosítanak. Az üzletemberek szerint a Sziget sorsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van: ha nem hoz megfelelő és gyors döntéseket, akkor már nem lesz érdemi lehetőség a befektetőpartnerek keresésére.
Németh Anita
2025.10.28., 19:27

A fővárostól sürgőn döntésre vár Gerendai Károly. A Sziget Fesztivál alapítója és Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója a Telex After keddi élő adásának vendégei voltak. Az üzletemberek elmondták, hogy még meg lehet menteni a Sziget Fesztivált, de csak akkor állnak bele, ha a politikusok racionális keretet adnak hozzá, például nem állnak elő bevételt csökkentő ígérgetésekkel, és heteken belül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek után van érdemi lehetőség befektetőpartnereket keresni a rendezvény tulajdonjogának átvételére és a Sziget megmentésére.

sziget fesztivál
Gerendai Károly és Kádár Tamás szerint még van esély a Sziget Fesztivál megmentésére / Fotó: Vasvári Tamás

Gerendai Károlyék nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet

Sajó Dávid műsorvezető felvetette Karácsony Gergely főpolgármester minapi facebookos bejegyzését, amelyben a fővárosi diákoknak fél áron ígér bérleteket az egyhetes, világszínvonalú rendezvényre, miközben csak fizetési átütemezési kedvezményt adna az üzemeltetőnek.

Gerendai Károly egyetért azzal az elvvel, hogy a Szigetet tegyék még elérhetőbbé a diákoknak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

„a Sziget egy olyan rendezvény, ami épp csődbe ment”, sőt, akkora mértékű a vesztesége, hogy egy nagyon gazdag befektető cég, a világ második legnagyobb tőkealapja is kihátrál mögüle. 

Az üzletember egyúttal megjegyezte, hogy a budapesti diákok esete még kezelhető lenne, mert velük új fogyasztókat lehetne bevonni, nem pedig azoknak tennék még olcsóbbá a koncerteket, akik úgyis fizettek volna értük.

Mint mondta, sem ő, sem a befektetőtársai nem fogják mindenáron megmenteni a Szigetet.

„Mitől látnánk üzleti realitást abban, hogyha kevesebb időnk van megszervezni rosszabb feltételekkel stb.?” – tette fel a költői kérdést Gerendai Károly arra utalva, hogy egy gazdasági nehézségekkel küzdő rendezvény bevételeit csökkentenék a politikusok, és ezzel az új befektetők kockázatait növelnék.

A Sziget sorsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van

A Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. A fővárosi képviselők ülése „életbevágó lesz” abban a tekintetben, hogy Gerendaiék látják-e azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni. Ha a befektetőtársaival nem látnak érdemi előrelépést az ügyben, akkor ők is kihátrálnak a Sziget átvétele mögül.

Kádár Tamás legkésőbb november közepére szeretne eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-s Sziget Fesztiválon gondolkodni. „Egy-két hetünk van maximum.” Ehhez megfelelő garanciák vállalása szükséges a politikusok részéről a leendő befektetőknek.

A fővárosi polgármester szerint nem tragédia, ha nem lesz többet Sziget Fesztivál

Kiss László, Óbuda polgármestere szerint nem lenne tragédia, ha a Sziget Fesztivált többé nem a kerületben rendeznék meg. A politikus elismerte, hogy a nemzetközi hírű rendezvény hungarikumként öregbíti Budapest és Magyarország hírnevét, ugyanakkor a zaj, a tömeg és a környezeti terhelés miatt sok helyi lakos türelme elfogyott. A Sziget sorsa kérdéses.

