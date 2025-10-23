Erre várt Magyarország: Trump és Orbán történelmi megállapodást ír alá Washingtonban – csak az idén még 100 milliárd forint érkezik Amerikából

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint november elején Donald Trump és Orbán Viktor új, átfogó gazdasági megállapodást köt Washingtonban, amely az energetikát, a védelmi ipart és a beruházásokat is érinti. A részleteket Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztette, és minden adott a sikeres miniszterelnöki látogatáshoz.

Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor november elején átfogó gazdasági megállapodást fog kötni Washingtonban / Fotó: AFP

Szijjártó a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után elmondta, hogy a megállapodás új dimenzióba helyezheti az amerikai-magyar kapcsolatokat.

Szijjártó Péter: történelmi szövetséget kötünk az USA-val

Egy nagy gazdasági megállapodást fog kötni Trump és Orbán november elején Washingtonban – közölte a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Ennek részleteit pénteken sikerült tisztáznia a két külügyminiszternek. Ez a nagy átfogó, gazdasági, energetikai program abszolút közös érdek és szándék.

Magyarország a jövőben nagyobb arányban kívánja használni a nukleáris energiát, amerikai fűtőelemek bevonásával, és kismoduláris atomreaktorok telepítéséről is tárgyalnak. Az együttműködés része lesz a védelmi ipar és a klasszikus beruházások támogatása is:

eddig 9 amerikai beruházást jelentettek be;

az év végéig további mintegy 100 milliárd forintnyi befektetés várható.

Ez egy fontos mérföldkő lesz, amire szükség is lesz, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság alapjaiban rontotta el Európa versenyképességét

Szijjártó szerint a megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közös programja ellensúlyozza az Európai Bizottság versenyképességet rontó döntéseit. Ezt úgy lehet kezelni, semlegesíteni és kiiktatni, hogy az amerikaiakkal egy nagy, kétoldalú megállapodásba tudunk belevágni.

Most teljes mértékben egybe vágnak a szándékok, minden adott a sikeres miniszterelnöki látogatáshoz – zárta nyilatkozatát a magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki részletesen is beszélt a budapesti békecsúcs legfrissebb fejleményeiről.

Az erről szóló tudósítás alább olvasható.