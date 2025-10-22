Újabb bizonyítékot adott a kormány arra, hogy igenis lesz budapesti békecsúcs. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb Facebook-posztjával még több felleget oszlatott el a sokak szerint kérdéses budapesti békecsúcs körül. A találkozó után elmondta: hosszabb volt a tervezettnél, de kiváló volt a hangulat.

Szijjártó Péter perdöntő amerikai bizonyítékot mutatott be a budapesti békecsúcsról / Fotó: AFP

A magyar külügyminiszter posztja rövid volt, de sokat jelent az alakuló békecsúcs alakulásában:

A nap legfontosabb találkozója Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Napirenden a budapesti Békecsúcs

- írta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter a találkozó után elmondta, hogy egy kiváló hangulatú találkozón vannak túl, mely hosszabbra sikeredett a tervezettnél, de ennek jó oka volt, ugyanis a béketörekvésekkel, és Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatásáról beszéltek.

A külügyminiszter fontos információkkal szolgált a békecsúcsról is:

Az amerikaiak egyáltalán nem mondtak le arról, hogy egy békecsúcs találkozóra kerüljön sor. Az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, hogy mikor kerüljön sor rá.

Elmondása szerint az amerikaiak úgy szeretnék megrendezni ezt a csúcstalálkozót, hogy az valódi eredményt hozzon, és mindenki számára megnyugtató legyen – egy olyan találkozót, mely közelebb tudja hozni a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában.

Az amerikaiak és az oroszok is eredményes találkozót akarnak

Sokan úgy gondolják, hogy a budapesti békecsúcs egyáltalán nem fog megtörténni, viszont ezt így egyik fél sem erősítette meg. Donald Trump elnök kedden úgy fogalmazott, hogy nem szeretne „hiábavaló találkozót” tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azonban a budapesti békecsúcs megszervezésének van egy másik olvasata is, ami inkább közelebb állhat a valósághoz.

Trump kedden ugyanis világosan elmondta, hogy egyáltalán nem született döntés a történelmi találkozó lemondásáról. Sőt, szerinte „rengeteg dolog fog történni”. Hozzátette, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik”, majd közölte, hogy

két napon belül bejelentést tesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően.

Ugyancsak masszívan árnyalja a budapesti békecsúcs lemondásáról szóló hírdömpinget, hogy Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is azt állította frissen, hogy folyamatban vannak az Oroszországi Föderáció és az Egyesült Államok vezetői közötti találkozó előkészületei.