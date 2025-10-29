Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.89 +0.23% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.58 -0.17% RON/HUF76.44 +0.09% CZK/HUF15.97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13% BUX106,814.79 +0.49% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,847.44 -1.42% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.35 -0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Energiaügyi Minisztérium
támogatás
távhő
távfűtés
pályázat

Elkapkodták a cégek a távhőtámogatást, a lakossági program még tart – fontos részletet árult el a szaktárca

Telitalálatnak bizonyultak a Jedlik-program távhőtámogatásai az Energiaügyi Minisztérium szerint. A szaktárca a lakossági távhőprogramot is kulcsfontosságú elemnek tartja.
VG
2025.10.29, 09:25
Frissítve: 2025.10.29, 09:37

A távhőszolgáltatóknak szóló kiíráshoz hasonlóan a második benyújtási szakasz után a távhőtermelők megújuló alapú fejlesztéseit ösztönző kiírást is fel kellett függeszteni a Jedlik Ányos Energetikai Programban. A két felhívás együttesen 96 milliárd forintos keretösszegére 96 támogatási igény érkezett be közel 136 milliárd forint értékben. A távfűtési rendszerek zöldítésével, hatékonyságának javításával csökken az energiafelhasználás, mérséklődnek az importkitettségek, erősödik az ellátás biztonsága – ismertette szerdai közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

20241015_fotav_005_VZ távfűtés távhő
Telitalálatnak bizonyultak a Jedlik-program távhőtámogatásai az Energiaügyi Minisztérium szerint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szaktárca kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg több mint 210 távhőrendszer tartja melegen mintegy másfél millió lakossági fogyasztó otthonát és több mint tízezer oktatási, szociális és egészségügyi intézményt, bevásárlóközpontot és sportlétesítményt a fűtési szezonban. Az ágazati beruházások a tiszta energiaforrások fokozott hasznosításával óvják a környezetet.

Emlékeztettek, hogy a Jedlik-program elsőként megnyílt kiírására június közepétől szeptember végéig jelentkezhettek a távhőszolgáltatók. 

  • A két lezárult benyújtási szakaszban 65 pályázat futott be, 
  • összesen 73,6 milliárd forint támogatásra. 
  • Az értékelés folyamatban van, egy nyertes legalább 20 millió, 
  • de legfeljebb 1,5 milliárd forint állami hozzájárulást kaphat. 
  • A 45 milliárd forintos teljes keretösszegből 
  • 25 milliárd forint az energiahatékonyság fokozására fordítható. 
  • A fennmaradó 20 milliárd forint pedig a megújuló energián alapuló hőforrások, hulladékhő hasznosításra és meglévő távhővezetékkel való összekapcsolásukra vehető igénybe.

A Jedlik Ányos Energetikai Program másik ágazati elemében a távhőtermelők igényelhettek támogatást rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére július 21-től október 27-ig. 

  • Az 51 milliárd forintos keretből egy nyertes pályázatra 
  • legalább 200 millió és legfeljebb 3,5 milliárd forint ítélhető meg. 
  • Az önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), 
  • hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása. 
  • E programelemben két benyújtási körben 31 távhőtermelő igényelt együttesen 62,2 milliárd forintot.

Népszerű a lakossági távhőprogram

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormány célja segíteni a családokat a távfűtés költségcsökkentő korszerűsítésében. Ennek érdekében indult el június végén a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló, 5 milliárd forintos keretösszegű pályázat. Az okosmérővel felszerelt otthonokban élők tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek majd a távfűtésért. A lehetőség felfüggesztéséig itt több mint 900 jelentkező kért összesen 7,6 milliárd forint vissza nem térítendő forrást.

A kormány a három programban összesen tehát több mint 100 milliárd forint támogatást biztosított a távhőrendszerek korszerűsítésére. Az Energiaügyi Minisztérium vizsgálja a keretemelés lehetőségét a sikeres kiírásokban.

A szaktárca szerint a Jedlik Ányos Energetikai Program további felhívásai is kedvező fogadtatásra találtak. A vidéki településeket a helyi közvilágítás energiatakarékos eszközökre cserélésében segítő programelem több mint ezer kisváros és község érdeklődését keltette fel. Az energetikai kutatás-fejlesztést ösztönző pályázatra a keretösszeg dupláját meghaladó támogatási igényt nyújtottak be a cégek. A népszerű programcsomag következő elemeként hamarosan megnyílik az ipari energiatárolók telepítését célzó 50 milliárd forintos felhívás. A Jedlik-program összesen már több mint 500 milliárd forint támogatással csökkenti a vállalkozások, önkormányzatok és egészségügyi intézmények energiafogyasztását és rezsiterheit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu