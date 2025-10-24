Deviza
Mi legyen a tört arannyal, ha rekordon az aranyár?

Az arany világpiaci árfolyama 2025 őszére történelmi csúcsot ért el, meghaladva a 4000 dolláros unciánkénti szintet. A lendület a hazai aranypiacon is gyorsan érzékelhető volt: a tört arany felvásárlási ára soha nem látott magasságokba emelkedett. Pintye László, a BÁV Zrt. vezérigazgatója szerint a magyar piac szorosan követi a nemzetközi ármozgásokat, ugyanakkor a hazai sajátosságok is befolyásolják a felvásárlási árak alakulását.
Lengyel Gabriella
2025.10.24, 14:32

A nemesfém a múlt  héten 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett, ám múlt kedden 3,8 százalékot esett az árfolyam. De még így is 60 százalékos éves hozammal számolhatnak a befektetők.  A tört arany árának alakulásáról nyilatkozott az Origónak Pintye László, a BÁV vezérigazgatója.

törtarany, aranyKína
                                                                                            A tört arany ára is követi nemzetközi trendeket / Fotó: AFP

A tört arany ára követi a trendeket

A vállalat napi frissítésű árfolyamokat alkalmaz, a nemzetközi piac árait veszik alapul, így a tört arany ára lényegében azonnal követi a globális trendeket. A magyar piacon jellemző 10 százalék körüli árkülönbség főként abból adódik, hogy az egyes felvásárlók mit kezdenek a begyűjtött arannyal. „A BÁV-nál a felvásárolt nemesfém az értékláncon belül marad” – mondta a vezérigazgató. A cég a tört aranyat

  • javításra, 
  • újrahasznosításra, 
  • illetve befektetési célú aranytermékek gyártására is felhasználja. 

Ez a körforgásos modell lehetővé teszi, hogy a vállalat a piaci átlagnál kedvezőbb felvásárlási árat kínáljon, hiszen az anyag közvetlenül a saját gyártási és kereskedelmi rendszerében hasznosul. A vezérigazgató szerint jelenleg sem felvásárlási, sem „kimenekülési” láz nem jellemző a magyar piacra.

A záloghitelezésben például nőtt azok aránya, akik kiváltják korábban leadott aranytárgyaikat, ami a lakossági bizalom erősödését mutatja. A befektetési aranytermékek iránti kereslet pedig még az ukrajnai háború idején tapasztalt szinteket is meghaladja.

A BÁV ART ékszer- és óraaukcióin továbbra is élénk a forgalom. A luxusékszerek és ritka darabok iránti kereslet töretlen, bár Pintye szerint a nagy meglepetések inkább a különlegesen értékes, történelmi daraboknál fordulnak elő. A cégcsoport 86. Művészeti Aukcióján egy 100 millió forint feletti értékű ékszer is kalapács alá kerül, ami jól tükrözi a prémiumszegmens aktivitását.

A jövőbeli kilátásokról a vezérigazgató úgy fogalmazott: bár az elmúlt időszak erős drágulását nehéz lesz felülmúlni, az arany továbbra is stabil, hosszú távon is biztonságos befektetésnek tekinthető. A világgazdasági folyamatok, a geopolitikai bizonytalanság és az inflációs kockázatok mind az árfolyam további emelkedését vetítik előre. „A jelenlegi környezetben az arany továbbra is értékmegőrző eszköz, amely hosszabb távon is biztonságot nyújt” – foglalta össze Pintye László. 

Hogy mennyi a felvásárlási ára a magyar piacon a 14 karátos és a 18 karátos aranynak, azt itt olvashatja tovább. 

