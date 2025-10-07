Tízezres magyar vidéki kisvárosban épít új gyárat a világ egyik legnagyobb cége: innen látja majd el teljes Kelet-Európát – jövőre már termelhet

Tovább bővíti, ezúttal egy tízezer négyzetméteres gyárcsarnokkal magyarországi kapacitásait az Unilever. A nyírbátori aerosolos dezodorgyár szerkezetépítésén a Strabag dolgozik – írja a Magyarépítők.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Az Unilever nyírbátori telephelyén a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd.

A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodort állíthatnak elő,

főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra. Az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a 4. legnagyobb kapacitású ilyen üzem.

Nagy fejlesztésbe fogott az Unilever Nyírbátorban

A barnamezős beruházás megvalósítása 2024 őszén bontási munkákkal kezdődött el. Idén márciustól a Strabag már a gyártócsarnok szerkezetépítésén dolgozik, amellyel a tervek szerint szeptember közepére elkészülnek.

A tízezer négyzetméteres gyár kivitelezése a földmunkával és cölöpözéssel indult, majd az alapozási és földelési feladatok után következett az előre gyártott és monolit szerkezetek kialakítása. Az új épületkomplexum több részből áll: gyártócsarnok, alapanyag-keverő üzem, irodák, valamint alapanyag- és késztermék-raktár kap helyet benne. Az előre gyártott vázszerkezet monolit falszakaszokkal egészül ki, ami ötvözi a gyors szerelhetőséget a tartóssággal.

Az építkezés a már működő gyár mellett, homokos talajon zajlik, ezért a por elleni védekezés folyamatos feladat.

Jövőre elkezdődik a tesztüzem

A megrendelő tevékenységéből adódóan az épületre a szokásosnál szigorúbb tűzvédelmi előírások és munkavédelmi szabályok vonatkoznak. Bár a projekt ezen szakaszában gépészeti kivitelezés nem történik, a későbbi ütemekben az aeroszolgyártás speciális igényeihez igazodó rendszereket telepítenek majd.

Az új gyáregységet 2026 nyarán szeretnék tesztüzemmódban elindítani. A nyírbátori gyárbővítésnél a Strabag által kivitelezett szerkezetépítés, stabil alapot teremt a további munkafázisokhoz. Az épület átadását követően az Unilever új gyártóegysége nemcsak a vállalat termelési kapacitását növeli és új munkahelyeket teremt, hanem a régió ipari súlyát is erősíti.