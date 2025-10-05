Deviza
Lengyel zöldségdömping: olcsóbb lesz a leves ősszel

A zöldségpiacon ritka jelenségnek számít az, ami most történik: Lengyelországban bőséges termés és túlkínálat alakult ki, ami a régiós árakat is lefelé húzza. A petrezselyem és a zeller nagykereskedelmi ára hónapok óta esik, így a hatás már a magyar piacra is begyűrűzhet. Bár a szállítási és energiaköltségek továbbra is meghatározó tényezők.
VG
2025.10.05, 16:56
Frissítve: 2025.10.05, 16:59

Az elmúlt években sokan bosszankodtunk a drága zöldségek miatt: az energiaárak emelkedése, a nyári aszályok és a kereskedők profitéhsége mind felfelé hajtották az árakat. Most azonban kedvező hírek érkeznek – néhány alapzöldség ára jelentősen csökken, ami a magyar konyhákban is érezhető lehet – írja az Origo

zöldség
                                                                   Esik a leveles zöldségek, különösen a zeller és a petrezselyemgyökér ára / Fotó: Pixabay

Mi lesz olcsóbb?

A legnagyobb áresés a leveles és gyökérzöldségeknél figyelhető meg, különösen a petrezselyem és a zeller esetében. Lengyelországban – ahonnan hazánk is jelentős mennyiségű árut importál – idén bőséges volt a termés. A Fruitweb portál szerint a gazdák augusztus óta áron alul próbálják értékesíteni készleteiket, mert nem éri meg hosszasan tárolni a zöldséget. Ennek eredményeként a gyökérpetrezselyem nagykereskedelmi ára már 1 zloty, azaz körülbelül 90 forint körül mozog, a mosott zeller pedig 1,5–2,2 zlotyba kerül, ami 25–30 százalékos csökkenést jelent szeptemberhez képest. A földes, tisztítatlan zeller még ennél is olcsóbb, mindössze 0,8–1 zloty. Hogy ez miért fontos a magyar fogyasztók szempontjából, és megjelenik-e a hazai boltokban, azt itt olvashatja. 

