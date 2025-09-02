Árzuhanás aggasztja a frisspiaci zöldségek termelőit, a paradicsom és a paprika reményt keltő

A szántóföldi gabonák piacainak bizonytalanságai és a vetőmagkukorica-termeltetés csökkenése miatt idén kora tavasszal elmaradtak a parázs árviták a termelők és a feldolgozók között, könnyebb volt a megegyezés az ipari zöldségek felvásárlásáról. A FruitVeB Magyar Zöldség Szakmaközi Szervezethez érkezett információk szerint a zöldborsóra a kilogrammonként a 130–180 forint közötti ársávban szerződtek, ami a szakemberek szerint nem jelent extra jövedelmet, de mivel a tavaszi fagyok nem okoztak jelentős károkat, így el lehetett érni a 6-8 tonnás hektáronkénti termésátlagokat.
Ehhez a FruitVeB szerint a zöldborsónak a kedvező időjáráson kívül megfelelő növényvédelem, öntözés és talajművelés is szükséges volt. A feldolgozóipar is elégedett, mert a 45-50. nap körül az üzemek már fogadták a beszállított tételeket, vagyis nem húzódott el a szezon.
A csemegekukorica szerződéses ára 70 forint körül volt kilogrammonként. A vetések ütemezését megnehezítette a hideg május és az extrém meleg június. A betakarítás augusztus végén a terület mintegy 35 százalékánál tartott 17-20 tonnás hektáronkénti hozamokkal. A feldolgozóiparban a piacot még mindig a távol-keleti olcsó kukorica határozza meg, mivel a kereskedők még a védővámok hatályba lépése előtt készleteztek be.
Északon aranysárga bőség, délen küzdelem az aszállyal – van, amikor a kukoricatermelők is bizakodnak
Jó tereméseredményekben bíznak idén a hazai csemegekukorica-termesztők. A konzervipari, illetve frisspiaci felhasználásra szánt növény termőterületének jelentős része öntözött, és arra lehet számítani, hogy a hónap közepétől a piacokon is lejjebb megy a csemegekukorica ára.
Az ipari paradicsomra 44 forint körül volt a kilónkénti szerződéses ár, amihez hozzájön még a kompenzációs felár. A betakarítás indulása után egy héttel az mondható el, hogy ez jár is majd a termelőknek, a termék minősége ugyanis meghaladja a szerződésben foglalt értéket. Ráadásul mindez 80 tonna per hektár feletti terméshozamokkal párosul, így
ha az időjárás kedvező marad, a FruitVeB szerint kifejezetten jó paradicsomos évjárat lesz az idei.
A minőségi kompenzáció elérheti az idei évben az alapár 16 százalékát.
A szabadföldi paprikák, mint
a kiültetés környékén tapasztalt hideg időjárás miatt kezdetben nehézségekkel küzdöttek, majd a paradicsomhoz hasonlóan a meleg június elhozta az intenzív vegetatív fejlődésüket, a hűvös éjszakák és reggelek pedig segítették a virágzást és a jó terméskötődést. A várható termésátlagok típusonként eltérően hektáronként 50–80 tonna közöttiek. A paprikatermelőknek bizakodásra ad okot, hogy eddig a frisspiaci árak is kedvezők voltak, illetve a feldolgozóipar is jó áron vásárol és tölti fel az elmúlt évek hiányzó készleteit.
A fűszerpaprikánál hasonlóan jónak néz ki most az év: az időjárásnak is köszönhetően a felkészült termelőknél hektáronként 20 tonna körüli, jó termés várható, ami a feldolgozóiparnak is jól jön az előző években tapasztalt alapanyag-kieséseket követően.
A frisspiaci zöldségeknél sajnos más a helyzet: a 2016–2022 közötti szárnyalást követően egy-két zöldségfaj kivételével folytatódik a 2022–2024-es árzuhanás. A szakmaközi szervezet megítélése szerint
a kiskereskedelmi láncok üzletpolitikája okozza a legfőbb gondot,
ami miatt a magyar beszállítók – főként termelők – jelentős veszteségeket szenvednek el.
A gyökérzöldségekre is rájár a rúd: a sárgarépa-termelők a tavalyi évhez képest az értékesítésben akár 50-80 százalékos visszaesést is elkönyvelhetnek, és a becslések szerint 1500-4000 tonna eladatlan termést tolnak maguk előtt. Ennek
egyik kiváltó oka az import olasz sárgarépa,
amely július közepéig jelen volt a hazai kiskereskedelmi láncok polcán. Ez az áru 0,25 euró, vagyis mintegy 100 forint körüli kilogrammonkénti áron került az országba, és ez azóta is nyomja a piacot. A csomagolt tételek 120-230 forint körüli kilogrammonkénti áron kerülnek be a kiskereskedelmi láncokba.
A szakértők megállapítása szerint alapvetően megszűnt a korai sárgarépa szezonja: az újburgonyához hasonlóan a korábban szokványos kéthetes, jó áron történő értékesítés lehetősége eltűnt.
Eközben a magyar sárgarépa jó minőségben és hozamban elérhető. Ez igaz a gyökérpetrezselyemre is, de itt is nyomasztóan alacsony a készletek fogyása.
Az áttelelő vöröshagyma augusztus elején elfogyott. A keresleti piacot megzavarta, hogy július közepén külföldről, főleg Szlovákiából érkezett a magyar piacra vöröshagyma, ez pedig lejjebb nyomta az árakat.
A tavaszi vöröshagyma betakarítása jelenleg tart: jó minőség és magas, hektáronként 60-80 tonnás termésmennyiség jellemzi. Ez részben köszönhető az időjárás kedvező alakulásának, részben pedig a cseppszalag és a mikroöntözés térhódításának. A kilónkénti ár jelenleg 120-170 forint körül mozog, amit a termelők még éppen kielégítőnek tartanak. Ezt azonban jelentősen módosíthatja a holland hagymakereskedelem alakulása, amely nagyban befolyásolja az európai piacot is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.