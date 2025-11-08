Deviza
útépítés
Építési és Közlekedési Minisztérium
Ajka

Újabb főutat négysávosít a kormány: a Balaton egyik legfontosabb útépítése indul el – térképen a nyomvonal

Új szakaszba lépett az előkészítés. A 8-as főút négysávosítása növeli a forgalombiztonságot és segíti az ipari központok elérhetőségét.
VG
2025.11.04, 18:55
Frissítve: 2025.11.04, 19:10

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a 8-as főút négysávosításához kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit Herend és Devecser között, így a projekt a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. A tervezési és engedélyezési munkákra nettó 2,45 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre.

pm0609utepites10
A 8-as főút fejlesztése már zajlik egy ideje / Fotó: Pesthy Márton

Veszprémtől Körmendig négysávos lesz a 8-as főút

A Veol írása felidézi, hogy Veszprém és Körmend között több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik a 8-as főút fejlesztése. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott. 

A tárca 280 milliárd forintot szán a Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által koordinált projekt gyorsított eljárással, nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszban zajlik. A nyomvonal is megváltozik a beruházás eredményeképp, a meglévő főút pedig több mint 15 kilométeren négysávosra bővül. A beruházás részét képezik különszintű csomópontok, pihenőhelyek és önkormányzati útkorrekciók, valamint a városlődi völgyhíd is. A fejlesztés előkészíti Devecser nyugati elkerülő út és az Ajka–Bakonygyepes elkerülő megvalósítását, ezzel növelve a forgalombiztonságot és az ipari központok elérhetőségét, valamint a térség tranzitforgalmának tehermentesítését.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Ajka–bakonygyepesi csomópont

Az ajkai csomópont lesz a 8-as főút egyik legfontosabb kapcsolódási pontja, amely a 84101-es bekötőúton keresztül biztosítja Ajka, Bakonygyepes és Magyarpolány elérhetőségét, miközben Ajka belterületét is tehermentesíti, gyorsabb kapcsolatot teremtve a főúttal. Pihenőhely is épül a csomópontnál, a mellékút felüljárón halad majd a főút felett. A közeli buszmegállók biztonságos, aluljárón keresztül megközelíthető peronokat kapnak. 

Távolsági járatokkal a városrész továbbra is kényelmesen megközelíthető marad.

A balaton-felvidéki közlekedésfejlesztés egyik kulcseleme a Herend–Devecser közötti út négysávosítása, mely része a 8-as főút teljes, Körmendig tartó korszerűsítésének. A projekt a Dunántúl északi térségeit köti össze, és várhatóan Jánosháza térségén keresztül épül tovább nyugat felé, ahol az M80-as gyorsforgalmi úthoz csatlakozik majd.

Mindezzel párhuzamosan előkészítési szakaszba lépett a Veszprém és Lesencetomaj közötti 77-es főút fejlesztése is. A 830 millió forintba kerülő beruházástól a közlekedés biztonságának növelését és a Balaton-felvidék elérhetőségének javítását várják. A két ütemben zajló beruházás keretében a Veszprém–Monostorapáti szakaszon elkerülők és kapacitásbővítés, míg a Monostorapáti–Lesencetomaj közötti útrészen burkolaterősítés és kerékpárút-fejlesztés valósul meg.

A 77-es főútvonal fejlesztése szorosan kapcsolódik a 8-as főút négysávosításához, és várhatóan hozzájárul a Bakony–Balaton régió gazdasági élénküléséhez.

Nem a 8-as főút az egyetlen, amelyet négysávosít a kormány, hiszen gőzerővel zajlik a Békéscsaba és Debrecen közötti M47-es fejlesztése is.

Országszerte

Országszerte
1026 cikk

 

