Itt épül Magyarország egyik legújabb hídja, folytatódik a 8-as főút fejlesztése

Évekkel azután, hogy átadták a 8-as főút Székesfehérvár és Veszprém közötti kibővített, a településeket elkerülő, négysávos szakaszát, a fejlesztés újabb állomásához ért – írja a Veol.

Nem áll meg a 8-as út fejlesztése, Devecser határában új híd épül / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Elindult a Devecser-elkerülőn tervezett híd kiviteli tervének engedélyezési eljárása.

A projekt a 8-as főút Ajka–Bakonygyepes–Devecser közötti négysávosításának egyik kulcseleme, amely több helyi ingatlantulajdonost is érinthet – írja a Veol.

Ez az eljárás az első konkrét előrelépés az Ajka–Bakonygyepes–Devecser szakaszon a 8-as főút négysávosításának megvalósítása felé. A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja,

a projektet pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, így az eljárás gyorsított ütemben zajlik.

A tervek szerint a híd a Devecser-elkerülő 0+226,75 kilométerszelvényében épülne meg, vagyis a nyomvonal elején, a Devecserhez legközelebbi szakaszon, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként. A hatóság tájékoztatása szerint az érintett ingatlantulajdonosok – akiknek földje, telke vagy kapubejárója a tervezett útfejlesztéssel összefügg – betekinthetnek a tervdokumentációba, és október 13-ig tehetnek észrevételt. A döntés a kifüggesztést követő ötödik napon, október 12-én válik hivatalossá.

A térség lakói régóta várják a négysávosítás befejezését, amely a megnövekedett kamionforgalmat és a közúti balesetek kockázatait is jelentősen csökkentheti. A Székesfehérvár–Veszprém szakasz a Balaton megközelítését is megkönnyítette, ugyanis Balatonfüred környéke könnyedén elérhető a 8-as út használatával, főként, mióta a Veszprémi körgyűrűt is felújították.

Máshol is épül híd

Felpörögtek az események a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében épülő mohácsi Duna-híd projektjében: a Magyar Építők stábja számos izgalmas projektelemet örökített meg az elmúlt hónapokban. Ahogy az összefoglaló videó képein is látszik, a jobb és bal parton, valamint a közel 30 kilométernyi gyorsforgalmi út építésében is látványos munkák zajlanak. Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magában foglaló projektben egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett.



