Deviza
EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF337.5 +0.07% GBP/HUF452.9 +0.05% CHF/HUF421.94 -0.08% PLN/HUF92.34 -0.08% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05% EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF337.5 +0.07% GBP/HUF452.9 +0.05% CHF/HUF421.94 -0.08% PLN/HUF92.34 -0.08% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,821.62 +0.47% MTELEKOM1,794 -0.45% MOL2,776 -0.14% OTP29,990 +1.13% RICHTER10,260 +0.19% OPUS540 -1.3% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS155 -1.61% WABERERS4,920 0% BUMIX9,488.13 +0.29% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,198.71 +0.56% BUX101,821.62 +0.47% MTELEKOM1,794 -0.45% MOL2,776 -0.14% OTP29,990 +1.13% RICHTER10,260 +0.19% OPUS540 -1.3% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS155 -1.61% WABERERS4,920 0% BUMIX9,488.13 +0.29% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,198.71 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fejlesztés
híd
Veszprém

Itt épül Magyarország egyik legújabb hídja, folytatódik a 8-as főút fejlesztése

Örülhetnek a Veszprém környékiek. A vármegye egyik legforgalmasabb főútjának fejlesztése nem áll meg.
Andor Attila
2025.10.08, 12:25
Frissítve: 2025.10.08, 12:34

Évekkel azután, hogy átadták a 8-as főút Székesfehérvár és Veszprém közötti kibővített, a településeket elkerülő, négysávos szakaszát, a  fejlesztés újabb állomásához ért – írja a Veol. 

fejlesztés
Nem áll meg a 8-as út fejlesztése, Devecser határában új híd épül / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Elindult a Devecser-elkerülőn tervezett híd kiviteli tervének engedélyezési eljárása. 

A projekt a 8-as főút Ajka–Bakonygyepes–Devecser közötti négysávosításának egyik kulcseleme, amely több helyi ingatlantulajdonost is érinthet – írja a Veol.

Ez az eljárás az első konkrét előrelépés az Ajka–Bakonygyepes–Devecser szakaszon a 8-as főút négysávosításának megvalósítása felé. A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, 

a projektet pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették, így az eljárás gyorsított ütemben zajlik. 

A tervek szerint a híd a Devecser-elkerülő 0+226,75 kilométerszelvényében épülne meg, vagyis a nyomvonal elején, a Devecserhez legközelebbi szakaszon, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként. A hatóság tájékoztatása szerint az érintett ingatlantulajdonosok – akiknek földje, telke vagy kapubejárója a tervezett útfejlesztéssel összefügg – betekinthetnek a tervdokumentációba, és október 13-ig tehetnek észrevételt. A döntés a kifüggesztést követő ötödik napon, október 12-én válik hivatalossá.

A térség lakói régóta várják a négysávosítás befejezését, amely a megnövekedett kamionforgalmat és a közúti balesetek kockázatait is jelentősen csökkentheti. A Székesfehérvár–Veszprém szakasz a Balaton megközelítését is megkönnyítette, ugyanis Balatonfüred környéke könnyedén elérhető a 8-as út használatával, főként, mióta a Veszprémi körgyűrűt is felújították. 

Máshol is épül híd 

Felpörögtek az események a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében épülő mohácsi Duna-híd projektjében: a Magyar Építők stábja számos izgalmas projektelemet örökített meg az elmúlt hónapokban. Ahogy az összefoglaló videó képein is látszik, a jobb és bal parton, valamint a közel 30 kilométernyi gyorsforgalmi út építésében is látványos munkák zajlanak. Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magában foglaló projektben egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu