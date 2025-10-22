Kiderült, mi lehet az új mohácsi Duna-híd neve: sokakat meg fog lepni Magyarországon, pedig kétség sem férhet hozzá – képgaléria az építkezésről

A mohácsi Duna-híd az M6-os autópálya déli szakaszával együtt – amelynek építése a végéhez közeledik – a Dél-Dunántúl legnagyobb infrastrukturális beruházása. A 756 méteres, négysávos híd építése mostanra látványos szakaszába lépett: a mederpillérek már készülnek, a Clark Ádám úszódaru segítségével hat darab, egyenként 160 tonnás kéreg­elem kerül a Duna fenekére. Hargitai János országgyűlési képviselő a helyszínen a Világgazdaságnak azt mondta: „Nem egy várost elkerülő, hanem egy városba beépülő hidat építünk.”

A mohácsi Duna-híd közvetlenül kapcsolódik a térség gazdasági terveihez / Fotó: Duna Group (látványterv)

A híd eredeti, tíz évvel ezelőtti tanulmányai még helyi forgalommal számoltak, ám ez a koncepció azóta gyökeresen megváltozott. Ma már a projekt célja, hogy szerves része legyen a nemzetközi tranzitútvonalaknak: a szerb és török áruforgalom Nyugat-Európa felé részben Magyarországon, Mohácson keresztül halad majd.

A szerbek a maguk gazdasági forgalmát Magyarországon keresztül akarják lebonyolítani. Ezért Hercegszántónál nagy áteresztő képességű határátkelő épül, és az 51-es főút Baja és Mohács között kétszer két sávossá válik

– mondta Hargitai. A forgalom tehát a Hercegszántó–Szeged–Mohács–Pécs-tengelyen juthat el Nyugat-Európába, elkerülve Budapestet és az M5-ös autópálya zsúfolt szakaszait. Ez a hálózat – ahogy a képviselő fogalmazott – „a vidéki nagykörút” része, mely Nyíregyházától Szegeden és Mohácson át Pécsig köti össze az ország déli és keleti gazdasági központjait.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a híd megnyitásával az 51-es út teherforgalmi szerepe radikálisan átalakul: az áruszállítás déli irányba terelődik, a Duna-híd így egy gazdasági gyorsforgalmi út egyik pillére lesz.

Egy kis szeletét már át is adták ennek a nagy úthálózatnak: a múlt héten használatba vehették az autósok a készülő út egy teljesen új szakaszát, valamint a frissen elkészült turbó körforgalmat is:

Kulcsfontosságú lesz a mohácsi Duna-híd

A mohácsi Duna-híd közvetlenül kapcsolódik a térség gazdasági terveihez. Az ipari park bővítése, az új gazdasági kikötő megépítése (melynek kivitelezése ugyan átmenetileg szünetel, de folytatására a forrásokat már megítélték) lehetővé teszi, hogy a város multimodális logisztikai csomóponttá váljon. A Duna menti szállítás, az M6-os gyorsforgalmi kapcsolat és a híd együttese olyan infrastrukturális környezetet teremt, amely:

csökkenti a szállítási időt a szerb és horvát határ irányába,

új ipari beruházások betelepülését ösztönzi (különösen az autóipar és gépgyártás terén),

és várhatóan 15-20 ezer főnyi régiós munkaerőpiacot is bekapcsol a nyugat-európai ellátási láncba.

A Pécs–Szeged közúti kapcsolat megerősödése pedig lehetővé teszi, hogy a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl gazdasága közvetlen kapcsolatba kerüljön, ami eddig hiányzott a magyar infrastruktúrából.