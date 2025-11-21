Deviza
jegybank
monetáris politika
MNB alelnök
Magyar Nemzeti Bank
Virág Barnabás
személycsere
MNB
Banai Péter Benő

Nagy döntésre készülnek Varga Mihályék: kiderül, ki érkezik az MNB egyik legfontosabb posztjára

A Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjára jelölt Banai Péter Benőt hallgatja meg az Országgyűlés gazdasági bizottsága, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Banai Péter Benő korábbi államháztartási államtitkár, jogi végzettségű közgazdász, jelenleg a jegybank elnöki főtanácsadója. Virág Barnabás a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a jegybank munkáját.
Németh Anita
2025.11.21, 09:30
Frissítve: 2025.11.21, 10:09

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnökjelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról – közölte a jegybank pénteken.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjára kerülő Banai Péter Benőt hallgatja meg a gazdasági bizottság / Fotó: Teknős Miklós

Banai Péter Benő a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1998-ban szerzett közgazdász-, 2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi szakokleveles közgazdászdiplomát. Előbb fogalmazóként, majd a költségvetési és pénzügypolitikai főosztály osztályvezetőjeként, főosztályvezető-helyetteseként, később az EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztály megbízott vezetőjeként végezte munkáját. 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkára lett. 2014-től a Nemzetgazdasági Minisztérium, 2018 májusától a Pénzügyminisztérium, 2025-től pedig ismét a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára lett pár hónapra. 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. 

Banai Péter Benő a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára is volt / Fotó: Soós Lajos / MTI

A jegybank közleménye szerint 

az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére.

Virág Barnabás 2020. június 22-től a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke. 2015-től az alelnöki kinevezéséig az MNB monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója volt. 2013 és 2015 között az MNB Közgazdasági elemzésekért felelős igazgatója. 2003-tól az MNB elemző munkatársa, ezt megelőzően a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) oktatója, valamint a Pénzügyminisztérium elemzője volt. A tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.

