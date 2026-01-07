Vaskos köteg euróba kerül a kontinensnek az év eleji havazás, de a síközpontok örülhetnek

Míg 2026. január első hetének havazása Európa-szerte komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben és növeli az energiafogyasztást, addig a a téli sportokra épülő turizmus, ezen belül különösen a síágazat, most is rendkívül ellentmondásos képet mutat – írja az Origo. Egyrészt a hóhelyzet továbbra is kiszámíthatatlan, mert a síközpontok egy része 2026-ban is kénytelen műhóra támaszkodni, ami az energiaköltségek akár 50 százalékát is felemésztheti. A természetes hó segítséget nyújthat a síközpontoknak a működésben, ám ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy az európai síelés költségei az elmúlt tíz évben több mint 30 százalékkal emelkedtek.

A síközpontoknak jól jött a január eleji havazás (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Jelentős gazdasági teljesítmény köthető a síeléshez

A lap összeállításában arról ír, hogy a téli sportközpontok és üdülőkörzetek rövid távú érdekei szempontjából így a havazás kétségtelen előnyöket is rejt magában. A 2020–2021-es adatok szerint

Németország rendelkezik a legtöbb, 498 sítereppel Európában, míg

Olaszországban 349 és

Franciaországban 317 ilyen terület található.

A top 10-et Ausztria (253 síterep – a síágazat Ausztria GPD-jének 4 százalékát adja), Svédország (228), Norvégia (213), Svájc (181), Finnország (76), Szlovénia (44) és Spanyolország (32) teszi teljessé.

Európa téli turisztikai ágazata nagyjából 180 milliárd eurós forgalmat bonyolított le 2022-ben.

Az európai síágazatnak az Alpok központi eleme. Az Alpok-régióra vonatkozó uniós cselekvési terv szerint a terület 80 millió embernek ad otthont (az EU teljes népességének körülbelül 15 százaléka). Öt uniós tagállam (Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Szlovénia), valamint Liechtenstein és Svájc 48 régióját foglalja magában.

Az európai síágazat évente nagyjából 10 milliárd euró gazdasági teljesítményt mutat fel, és 1,5 millió munkahelyet tart fenn.

A síelésre fordított kiadások Európában átlagosan 34,8 százalékkal, jóval az infláció felett emelkedtek 2015 óta, a legnagyobb növekedést Svájcban, Ausztriában és Olaszországban tapasztalták. A költségnövekedés szerkezetében ott vannak azok a tényezők, amelyek a klímaváltozás hatásaival hozhatók összefüggésbe – így például az is, hogy egyre gyakrabban van szükség műhó alkalmazásra a nem is olyan régen még kiszámíthatóan havas síterepeken.