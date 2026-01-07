Folytatódott a menetelés, új rekordon az OTP és a BUX
Felemásan nyitottak az amerikai részvényindexek, és vegyes teljesítményt nyújtottak az európai tőzsdék is szerdán, miután előző nap a Dow Jones új rekordjával búcsúzott a kereskedéstől a Wall Street. Az OTP és a BUX azonban a hét harmadik napján is folytatta a menetelést, ha egy kissé visszafogottabban is.
A pesti börze zárása magasságában szerdán a Nasdaq 0,2 százalékos pluszban volt, míg a Dow és az S&P 500 enyhe mínuszban mozgolódott.
Európában a meghatározó tőzsdemutatók közül már egyedül a DAX volt a pozitív tartományban, nagyjából 0,8 százalékkal meghaladva keddi záróértékét. A többi index 1 százalék alatti veszteséget hozott össze reggel óta.
Ebben a környezetben a BUX ismét emelkedéssel búcsúzott a parkettől, igaz, csak a zárószakaszban, és akkor is csupán minimális mértékben, 0,12 százalékkal kerekedett keddi záróértéke fölé, az más kérdés, hogy így is új csúcsot állított fel.
A legfontosabb magyar részvényindex 116 560 ponton fejezte be a tőzsdenapot.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25 milliárd forintot.
A blue chipek táborából egyedül a Richter árfolyama süllyedt, mégpedig mintegy 0,3 százalékkal, 10 200 forintra.
A legjobb formát a Magyar Telekom fogta ki. A távközlési részvény 1,1 százalékkal, 1838 forintra drágult.
A Mol részvényeire sem lehetett panasz. Az olajpapír kurzusa 0,6 százalékkal, 3170 forintra erősödött.
Az OTP záróára 0,2 százalékkal, 37 050 forintra nőtt, ami szintén új rekord.
A többi részvény közül a befektetők észrevették a BÉT részvényeit,
melyek 7,1 százalékkal, egészen 7550 forintig vágtáztak. Már jó ideje a korábbi nagyságrendek fölött pörög a kereskedés a börzén, és remekül sikerült a tőzsdeüzemeltető harmadik negyedéve is.
A forint enyhén gyengült a dollárral és az euróval szemben, míg például az angol font és a cseh korona ellenében erősödött. Az euró 385 forintnál, a dollár pedig 329,45 forintnál járt délután 5 körül a bankközi devizapiacon.