Változó mértékben, de drágultak a budapesti gyógyfürdők – mutatjuk a részleteket

Egyes fővárosi fürdőkben mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a vendégeknek januártól, most szerdától léptek életbe ugyanis az új belépőjegyárak. Míg a nyugdíjas- és a diákbelépők kisebb mértékben, 4-5 százalék körül drágulnak, a teljes árú jegyek áremelkedése viszont a hazai vendégkör által látogatott legtöbb gyógyfürdőben is érezhető lesz – írta meg az Origo.

A Széchenyi fürdő árai kevésbé emelkedtek, de nem minden gyógyfürdő látogatói ilyen szerencsések / Fotó: Balogh Zoltán

Így alakultak az árak a budapesti gyógyfürdőkben

A portál összeállítása szerint a budapesti gyógyfürdőhálózat szinte minden elemét érinti az idei átárazás, ám van, ahol csak mérsékelt korrekció történt, máshol viszont a teljes árú jegyek ára látványosan megugrott, mindössze egyetlen fürdő képez kivételt az általános trend alól.

Vannak jegytípusok, ahol 15–25 százalékos emelkedés történt, amire némi gyógyírt jelenthetnek a tavaly nyártól életbe lépett kedvezmények

– írja az Origo, amely részletesen beszámol róla, hol mennyit kell fizetniük a fővárosi fürdőzőknek az idei évben.