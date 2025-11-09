Betartja az amerikai egyezséget Kína, fellélegezhet az autóipar

Felfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát Kína - közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben - áll a minisztérium közleményében.

Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat. A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.

Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi "büntetőlépéseket" gazdasági téren.

A ritkaföldfémek számos iparágban kulcsfontosságúak, a modern technológia elengedhetetlen elemei. Felhasználják őket elektromos járművek és szélerőművek motorjaiban, elektronikai cikkekben (például mobiltelefonok, merevlemezek, TV-k, számítógépek), orvosi műszerekben (MRI-k), lézer- és optikai technológiában, valamint akkumulátorokban és katalizátorokban.