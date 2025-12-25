Tíz év sem maradt, és elfogy a pénz a nyugdíjkasszából: a Z generáció nem akar többet befizetni, inkább a nyugdíjakat csökkentené – nagy a baj Amerikában

A társadalombiztosítási program gondoskodik az amerikaiak többségének nyugdíjáról, a rendszer azonban az összeomlás szélén áll. A fiatalabbak nem akarnak több járulékot fizetni, ha a saját jövőbeni ellátásuk nem biztosított, inkább azt szeretnék, ha a jelenlegi haszonélvezők mondanának le a nyugdíjak egy részéről – derült ki egy közvélemény-kutatásból.

A nyugdíjak fizetését biztosító társadalombiztosítási program reformjáról csak a kongresszus dönthet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az előrejelzések szerint az amerikai társadalombiztosítás már 2034-ben kifogy a pénzből, akkortól kezdve már csak a juttatások 80 százalékának kifizetésére lesz elegendő fedezet.

A kongresszus még soha nem hagyta, hogy elmaradjanak a társadalombiztosítás kifizetései – még kormányzati leállások, például a legutóbbi rekordhosszúságú idején is utalják a járulékokat. De a törvényhozóknak meg kell állapodniuk reformban, hogy biztosítsák a program fizetőképességének fenntartásához szükséges forrásokat.

Nagy azonban a generációk közötti véleménykülönbség azt illetően, hogy milyen legyen ez a reform

– derült ki a libertariánus Cato Institute kétezer amerikai megkérdezésével készített felmérésének eredményéből.

A Z generáció támogatná a nyugdíjak csökkentését

A Z generáció tagjai, vagyis az 1997 és 2012 között születettek nyolcszor nagyobb valószínűséggel, 47 százalékban támogatták a jelenlegi és jövőbeli nyugdíjasok juttatásainak csökkentését a program pénzügyi helyzetének rendezése érdekében, mint a 65 év felettiek, akiknek csak a 6 százaléka mondta ugyanezt.

A 30 év alatti válaszadók több mint fele szerint a fiatalabb munkavállalókat meg kell védeni a magasabb adóktól még akkor is, ha ez a jelenlegi nyugdíjasok juttatásainak csökkentését vonja magával.

Ezzel szemben a 65 év felettiek 89 százaléka úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjasok juttatásait meg kell védeni még akkor is, ha emiatt emelni kell a fiatalabb munkavállalók adóit.

A 30 év alattiak körülbelül egyharmada nem biztos benne, hogy az ő nyugdíjba vonulásukkor is lesz még a társadalombiztosítás,

a Z generáció 78 százaléka pedig úgy véli, hogy alacsonyabb ellátását kap majd, mint amilyen járna neki.