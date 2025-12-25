Deviza
EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0% EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
társadalombiztosítási rendszer
Z generáció
Egyesült Államok

Tíz év sem maradt, és elfogy a pénz a nyugdíjkasszából: a Z generáció nem akar többet befizetni, inkább a nyugdíjakat csökkentené – nagy a baj Amerikában

Nagy a generációs szakadék a reformot illetően. A nyugdíjak fizetését is biztosító amerikai társadalombiztosítási program egy évtized múlva kifogy a pénzből.
M. Cs.
2025.12.25, 06:01

A társadalombiztosítási program gondoskodik az amerikaiak többségének nyugdíjáról, a rendszer azonban az összeomlás szélén áll. A fiatalabbak nem akarnak több járulékot fizetni, ha a saját jövőbeni ellátásuk nem biztosított, inkább azt szeretnék, ha a jelenlegi haszonélvezők mondanának le a nyugdíjak egy részéről – derült ki egy közvélemény-kutatásból.

nyugdíjak
A nyugdíjak fizetését biztosító társadalombiztosítási program reformjáról csak a kongresszus dönthet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az előrejelzések szerint az amerikai társadalombiztosítás már 2034-ben kifogy a pénzből, akkortól kezdve már csak a juttatások 80 százalékának kifizetésére lesz elegendő fedezet.

A kongresszus még soha nem hagyta, hogy elmaradjanak a társadalombiztosítás kifizetései – még kormányzati leállások, például a legutóbbi rekordhosszúságú idején is utalják a járulékokat. De a törvényhozóknak meg kell állapodniuk reformban, hogy biztosítsák a program fizetőképességének fenntartásához szükséges forrásokat.

Nagy azonban a generációk közötti véleménykülönbség azt illetően, hogy milyen legyen ez a reform

– derült ki a libertariánus Cato Institute kétezer amerikai megkérdezésével készített felmérésének eredményéből.

A Z generáció támogatná a nyugdíjak csökkentését

A Z generáció tagjai, vagyis az 1997 és 2012 között születettek nyolcszor nagyobb valószínűséggel, 47 százalékban támogatták a jelenlegi és jövőbeli nyugdíjasok juttatásainak csökkentését a program pénzügyi helyzetének rendezése érdekében, mint a 65 év felettiek, akiknek csak a 6 százaléka mondta ugyanezt.

A 30 év alatti válaszadók több mint fele szerint a fiatalabb munkavállalókat meg kell védeni a magasabb adóktól még akkor is, ha ez a jelenlegi nyugdíjasok juttatásainak csökkentését vonja magával.

Ezzel szemben a 65 év felettiek 89 százaléka úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjasok juttatásait meg kell védeni még akkor is, ha emiatt emelni kell a fiatalabb munkavállalók adóit.

A 30 év alattiak körülbelül egyharmada nem biztos benne, hogy az ő nyugdíjba vonulásukkor is lesz még a társadalombiztosítás,

a Z generáció 78 százaléka pedig úgy véli, hogy alacsonyabb ellátását kap majd, mint amilyen járna neki.

Seniors
A rokkantak ellátását is a program fizeti / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„Ez egy olyan probléma, amellyel egy generációk közötti program esetében számolni lehet” – hangsúlyozta Emily Ekins, a Cato Institute közvélemény-kutatási igazgatója.

Csak két lehetőség van

A Market Watch a közvélemény-kutatás ismertetésekor emlékeztetett, hogy a társadalombiztosítási reformnak kevés lehetősége van: az adóemelés vagy az ellátások csökkentése. A Cato eredményei szerint a válaszadók inkább voltak hajlandók az adóemelésre, mint az ellátások csökkentésére – egy bizonyos mértékig.

A válaszadók 58 százaléka támogatná a jövedelemadó, 63 százaléka a „bérköltségek adójának szükséges mértékű” emelését, ha ezzel fenntarthatók maradnának a juttatások.

Amikor azonban konkrét dollárösszegekről kérdezték őket, akkor már csak 23 százalék lett volna hajlandó évente 1300 dollárral több adót fizetni a juttatások fenntartására – márpedig az átlagembernek ennek az összegnek a dupláját kellene fizetnie ahhoz, hogy a program zökkenőmentesen működjön.

 

A fiatalok a rendszer működését sem értik

A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatal felnőttek nagyobb valószínűséggel értik félre az egész rendszert. A Z generáció tagjainak fele úgy gondolta, hogy a társadalombiztosítási befizetéseiket egyéni számlán megtakarítják a számukra, vagy egy vagyonkezelői alapba fektetik.

Csak 29 százalékuk van tisztában azzal, az általuk befizetett pénzből fizetik ki a jelenlegi nyugdíjakat.

Protest In Virginia Beach - "Health Care Heist: Taking It To The People"
Az amerikaiak szerint megéri megőrizni a társadalombiztosítási programot / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek után nem csoda, hogy 60 százalékuk ellenzi a járulékemelést, ha ez nem jelenti azt, hogy a jövőben megkapja minden befizetett centje után a hozamot, és ez a véleménye a 30 és 64 év közöttiek 66 százalékának is.

Egy dologban egyetért a többség

Politikai háttértől függetlenül az a javaslat kapta legszélesebb körű támogatást, hogy hozzanak létre egy független bizottságot a program reformjának felülvizsgálatára. Ez a válaszadók csaknem háromnegyedének, 71 százaléknak a véleménye.

Egy ilyen bizottság azonban csak javaslatokat tehet a program módosítására, a döntés kizárólag a kongresszus hatásköre – figyelmeztetett William Arnone, a National Association of Social Insurance (Nemzeti Társadalombiztosítási Szövetség) egykori vezérigazgatója.

A válaszadók azonban támogatnák más programok költségeinek a lefaragását

is a társadalombiztosítás fizetőképességének megőrzése érdekében, mert az amerikaiak többsége úgy gondolja, hogy a rendszert érdemes megvédeni.

Sok munkavállaló a társadalombiztosítást csak a nyugdíjjuttatásokkal azonosítja, de ez a program fizeti az ellátást 

  • a rokkantaknak, 
  • az özvegyeknek, 
  • valamint azoknak a gyermekeknek is, akiknek a biztosított szülője meghalt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu