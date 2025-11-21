Hihetetlen karácsonyi kereset: elszálltak a diákbérek az ünnepi szezonban

Brutálisan erős az érdeklődés így év vége felé idén is a diákmunkapiacon a diákok és a munkaadók részéről is. Rengetegen alkalmaznak diákokat a karácsonyi vásárokban is – mondta egy iskolaszövetkezet vezetője az Origónak.

Többféle feladat közül választhatnak a diákmunka iránt érdeklődők karácsony előtt / Fotó: WHC

Új pozíciók, kiugróan magas bérek a diákmunka területén karácsony előtt

Az október és november minden évben erős hónap a diákmunkapiacon, de az idei őszi–téli szezon még a vártnál is intenzívebbnek bizonyult. Rengeteg új pozíció, kiugróan magas bérek és emellett olyan friss trendek jelentek meg, amelyek jól mutatják, hogyan változik a Z generáció munkavállalási kultúrája és hogyan alkalmazkodnak a cégek az új igényekhez – írja az Origo, amely az idei diákmunkapiac több újdonságáról és a karácsonyi diákmunkabérekről is beszámol a Tudatos Diák iskolaszövetkezet adatai alapján.