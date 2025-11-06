Nem segítséget, hanem újabb diktátumot kaptak az Európai Bizottságtól a tagállamok ‒ így nagyon hamar elszállhatnak az energiaárak

A magas energiaár egy alapvető versenyképességi kérdés – szögezte le Bóka János. Az Origo tudósítása szerint az európai ügyekért felelős miniszter új Facebook-bejegyzésében egyúttal emlékeztet arra is: a bizottságnak a tagállamok már többször jelezték, hogy mutasson be olyan intézkedéscsomagot, amely érdemben csökkenti az energiaárakat Európában. Azonban a testület által javasolt menetrend kizárólag a tagállamok számára ír elő feladatokat, amelyek leginkább abban merülnek ki, hogy csökkentsék az energiát terhelő adóikat ‒ emeli ki a tárcavezető, megjegyezve: az EB szerint ugyanis ettől fog csökkenni az energia ára.

Az energiaárak kapcsán ismét egy olyan döntés született, amely hátrányba hozza a tagországokat / Fotó: Anadolu via AFP

A javaslat nemcsak kikövezi, de le is takarítja az utat a magas energiaárakhoz

Brüsszel terve nem aratott osztatlan lelkesedést, hiszen az adócsökkentés valószínűleg érdemben nem fogná vissza az energiaárakat, hiszen azokat a strukturális és szabályozási problémákat nem mérsékelné, amelyek a magas energiaárakhoz vezetnek – fogalmaz Bóka János, megjegyezve, hogy ez mindeközben a tagállami költségvetési bevételeket is jelentősen csökkenti, amit egyébként az országok gazdaságélénkítésre fordítanának.

Mindezek közvetlen előzménye , hogy októberben az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot. Így 2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani.