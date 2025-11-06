Deviza
EUR/HUF386.1 -0.19% USD/HUF334.67 -0.54% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF414.42 -0.25% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF75.92 -0.22% CZK/HUF15.86 -0.08% EUR/HUF386.1 -0.19% USD/HUF334.67 -0.54% GBP/HUF438.98 -0.04% CHF/HUF414.42 -0.25% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF75.92 -0.22% CZK/HUF15.86 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,933.5 -0.51% MTELEKOM1,790 +1.59% MOL2,904 +0.48% OTP32,440 -0.12% RICHTER9,900 -3.6% OPUS542 -0.55% ANY6,980 -1.13% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,400 -3.23% BUMIX10,209.68 -0.1% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,309.8 +0.78% BUX106,933.5 -0.51% MTELEKOM1,790 +1.59% MOL2,904 +0.48% OTP32,440 -0.12% RICHTER9,900 -3.6% OPUS542 -0.55% ANY6,980 -1.13% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,400 -3.23% BUMIX10,209.68 -0.1% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,309.8 +0.78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Bóka János
gáz
olaj

Nem segítséget, hanem újabb diktátumot kaptak az Európai Bizottságtól a tagállamok ‒ így nagyon hamar elszállhatnak az energiaárak

Az Európai Bizottság csak és kizárólag feladatokat ír elő a tagállamoknak, ahelyett, hogy segítene csökkenteni az energiakitettséget. Mindez minimum véleményes annak fényében, hogy energiaellátási válság fenyegeti az Európai Uniót már az egészen közeli jövőben. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ennek kapcsán úgy fogalmazott: a testület által javasolt adócsökkentéstől nem várhatjuk, hogy az energiaárakat is mérsékelje, ám a tagállamok költségvetését mindenképp apasztaná.
Világgazdaság
2025.11.06, 15:36

A magas energiaár egy alapvető versenyképességi kérdés – szögezte le Bóka János. Az Origo tudósítása szerint az európai ügyekért felelős miniszter új Facebook-bejegyzésében egyúttal emlékeztet arra is: a bizottságnak a tagállamok már többször jelezték, hogy mutasson be olyan intézkedéscsomagot, amely érdemben csökkenti az energiaárakat Európában. Azonban a testület által javasolt menetrend kizárólag a tagállamok számára ír elő feladatokat, amelyek leginkább abban merülnek ki, hogy csökkentsék az energiát terhelő adóikat ‒ emeli ki a tárcavezető, megjegyezve: az EB szerint ugyanis ettől fog csökkenni az energia ára.

Volodymyr Zelenskyy - Ursula von der Leyen joint press conference in Brussels, energiaár
Az energiaárak kapcsán ismét egy olyan döntés született, amely hátrányba hozza a tagországokat / Fotó: Anadolu via AFP

A javaslat nemcsak kikövezi, de le is takarítja az utat a magas energiaárakhoz

Brüsszel terve nem aratott osztatlan lelkesedést, hiszen az adócsökkentés valószínűleg érdemben nem fogná vissza az energiaárakat, hiszen azokat a strukturális és szabályozási problémákat nem mérsékelné, amelyek a magas energiaárakhoz vezetnek – fogalmaz Bóka János, megjegyezve, hogy ez mindeközben a tagállami költségvetési bevételeket is jelentősen csökkenti, amit egyébként az országok gazdaságélénkítésre fordítanának.

Mindezek közvetlen előzménye , hogy októberben az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot. Így 2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu