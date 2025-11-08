Hadiipari cégekkel tárgyalt Nagy Márton és a 4iG elnöke

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolataiért felelős nagykövete a Linkedin közösségi portálon számolt be arról, hogy tegnap tárgyalásokat folytattak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel a legnagyobb amerikai fegyvergyártó cégekkel.

„A mai nap mérföldkőnek számít a magyar–amerikai együttműködés fejlődésében az űrkutatás és a védelmi ipar területén” – közölte Jászai Gellért. Mint írta, a történelmi jelentőségű találkozón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született Donald Trump elnökkel a közös kezdeményezések előmozdításáról ezekben a stratégiai ágazatokban. Ez a bejelentés aláhúzza azokat a hónapokon át tartó előkészületeket, amelyek célja az amerikai ipari kapcsolatok megerősítése volt, és egyértelmű mandátumot ad a kulcsfontosságú űripari és védelmi megállapodások véglegesítésére a következő hetekben és hónapokban.

Forrás: Jászai Gellért / LinkedIn

Ennek keretében tegnap folytatták a magas szintű tárgyalásokat a Lockheed Martinnal is, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel közösen, aki az űr- és védelmi ipari ökoszisztémáért is felel. Howard Bromberggel, a rakéta- és tűzvezetési üzletág alelnökével és csapatával egyeztettek az üzleti együttműködés következő lépéseiről.

A bejegyzésből kiderült továbbá, hogy találkoztak a SpaceX csapatával is, köztük Stephanie Bednarekkel, a kereskedelmi értékesítés alelnökével, hogy feltérképezzék az együttműködési lehetőségeket a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák által elindított HUSAT programhoz kapcsolódóan, valamint további kettős felhasználású és műholdas képességek fejlesztése kapcsán.

Emellett stratégiai egyeztetést tartottak Stephen O’Bryannel, a Northrop Grumman alelnökével, a lőszertechnológiák és a légvédelem területén való együttműködésre, valamint a közös üzleti lehetőségek feltárására összpontosítva.

Jászai Gellért szerint a tárgyalások napja az egyik legjelentősebb mérföldkő az Egyesült Államok és Magyarország ipari kapcsolatainak közelmúltbeli történetében.

Az itt lefektetett alapokra építve most olyan konkrét megállapodások strukturálhatók az űr- és védelmi szektorban, amelyek kézzelfogható előnyöket hoznak mind Magyarország, mind partnereink számára, miközben tovább erősítik a 4iG és a magyar innovációs ökoszisztéma szerepét ezekben a stratégiai területekben

– tette hozzá.