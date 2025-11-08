Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Jászai Gellér
Nagy Márton
Lockheed Martin
Magyarország
4iG

Hadiipari cégekkel tárgyalt Nagy Márton és a 4iG elnöke

Az egyik legfontosabb magyar üzletember, Jászai Gellért, a 4iG elnöke már Orbán Viktorék előtt megérkezett Amerikába, s meg is kezdte a tárgyalásokat, amivel egy időben száguldásba kezdett a társaság árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén. Az üzletember LinkedInre kitett posztja szerint tegnap a nagy amerikai fegyvergyártókkal tárgyaltak Nagy Márton gazdasági miniszterrel együtt.
Dénes Zoltán
2025.11.08, 10:40
Frissítve: 2025.11.08, 11:21

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolataiért felelős nagykövete a Linkedin közösségi portálon számolt be arról, hogy tegnap tárgyalásokat folytattak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel a legnagyobb amerikai fegyvergyártó cégekkel.

„A mai nap mérföldkőnek számít a magyar–amerikai együttműködés fejlődésében az űrkutatás és a védelmi ipar területén” – közölte Jászai Gellért. Mint írta, a történelmi jelentőségű találkozón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született Donald Trump elnökkel a közös kezdeményezések előmozdításáról ezekben a stratégiai ágazatokban. Ez a bejelentés aláhúzza azokat a hónapokon át tartó előkészületeket, amelyek célja az amerikai ipari kapcsolatok megerősítése volt, és egyértelmű mandátumot ad a kulcsfontosságú űripari és védelmi megállapodások véglegesítésére a következő hetekben és hónapokban.

Forrás: Jászai Gellért / LinkedIn

Ennek keretében tegnap folytatták a magas szintű tárgyalásokat a Lockheed Martinnal is, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel közösen, aki az űr- és védelmi ipari ökoszisztémáért is felel. Howard Bromberggel, a rakéta- és tűzvezetési üzletág alelnökével és csapatával egyeztettek az üzleti együttműködés következő lépéseiről.

A bejegyzésből kiderült továbbá, hogy találkoztak a SpaceX csapatával is, köztük Stephanie Bednarekkel, a kereskedelmi értékesítés alelnökével, hogy feltérképezzék az együttműködési lehetőségeket a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák által elindított HUSAT programhoz kapcsolódóan, valamint további kettős felhasználású és műholdas képességek fejlesztése kapcsán.

Emellett stratégiai egyeztetést tartottak Stephen O’Bryannel, a Northrop Grumman alelnökével, a lőszertechnológiák és a légvédelem területén való együttműködésre, valamint a közös üzleti lehetőségek feltárására összpontosítva.

Jászai Gellért szerint a tárgyalások napja az egyik legjelentősebb mérföldkő az Egyesült Államok és Magyarország ipari kapcsolatainak közelmúltbeli történetében. 

Az itt lefektetett alapokra építve most olyan konkrét megállapodások strukturálhatók az űr- és védelmi szektorban, amelyek kézzelfogható előnyöket hoznak mind Magyarország, mind partnereink számára, miközben tovább erősítik a 4iG és a magyar innovációs ökoszisztéma szerepét ezekben a stratégiai területekben

– tette hozzá.

Tegnap a Budapesti Értéktőzsde fő indexe a BUX 107 306 ponton zárt, bő egyharmad százalékos pluszban. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A 4iG-részvény elmúlt napokban elkezdett drágulása nem állt meg, 4895 forintig emelkedve 10 százalékot ralizott. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu