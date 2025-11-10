Kivételes helyzetben vannak a turisztikai szolgáltatók, ők juthatnak a legolcsóbban hitelhez ma Magyarországon

Még kedvezőbb, 2,5 százalékos fix éves kamattal kínálja hiteleit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont. Ezzel a turisztikai szolgáltatók számára érhetőek el a legalacsonyabb kamatozású hitelek Magyarországon, a legkedvezőbb feltételekkel. A turisztikai finanszírozás megújítása az egész ágazat dinamikus fejlődéséhez hozzájárul.

Hitel: a turisztikai cégek jutnak a legolcsóbban hitelhez ma Magyarországon / Fotó: Garun Studios / Shutterstock

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. KTH Start Forgóeszköz és KTH Start Beruházási hiteleit az egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos kamat mellett az is különösen vonzóvá teszi, hogy az állami garanciának köszönhetően fedezet nélkül, egyszerűen, online igényelhetők.

A turisztikai szolgáltató akár 15 munkanap alatt eljuthat a folyósításig. Az előnyöket kiegészíti a szektor szezonalitását figyelembe vevő, rugalmas törlesztés is.

A KTH egyedülálló módon a mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett ‒ a szokásos piaci gyakorlattal ellentétben ‒ a legkisebb szolgáltatói egységeknek, vagyis az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is nyújt finanszírozási megoldást.

A turizmus még dinamikusabb fejlődése érdekében a kormány idén egy dedikált pénzügyi vállalkozást hozott létre a szektor számára. A KTH októberben kezdte meg a Start konstrukciók 1–10 millió forintos hitelkérelmeinek befogadását. Az új finanszírozási lehetőség iránt óriási az érdeklődés, amit tovább fokozhat a hitelkamat mostani, jelentős csökkentése.

Fontos hangsúlyozni, hogy a KTH a már beadott, bírálat alatt álló hitelkérelmek esetében is az új, egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatot fogja érvényesíteni a szerződésekben.

Kimagasló teljesítményével a turizmus-vendéglátás szektor idén is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje. A GDP több mint 13 százalékát adja, és közel 400 ezer család megélhetéséről gondoskodik. Az új kormányzati intézkedéssel tovább folytatódik a szolgáltatók versenyképességének megerősítése, ami az egész ágazat növekedési feltételeinek javításához is hozzájárul.

