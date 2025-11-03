Ingyenes készpénzfelvétel: elmagyarázták a nyugdíjasok, miért kell eltörölni a 150 ezer forintos összeghatárt – üzentek a bankoknak a 300 ezres limitről

Az Országos Nyugdíjas Parlament örömmel támogatja azt a javaslatot, amelyben a díjtalan készpénzfelvétel szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit a mai körülményekhez igazítva jelentősen enyhítik – közölte a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja, hogy az ingyenes készpénzfelvétel szabályai enyhüljenek / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban eldöntött díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítését. Az induló évben az átlagos nettó kereset havonta 150 800 forint, míg az átlagnyugdíj 118 ezer forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, maximum 150 ezer forintos díjtalan készpénzfelvétel szabálya.

Időközben az átlagos nettó kereset havi 472 650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245 753 forintra nőt. A kialakult helyzet nagyon megterheli azt az 1 341 431 nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíjellátmányukat. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek azon idős, alacsony nyugdíjösszegű ellátásban részesülő honfitársaink, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből és hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre.

Az egyesület szerint a hazai bankszektor 2024-ben keletkezett, több mint 2 ezermilliárd forint összesített, konszolidált adózott eredményét csak kismértékben terhelné meg a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazodó díjtalan készpénzfelvételi lehetőség.

Nőhet az ATM-ből havonta ingyenesen felvehető készpénz összege

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett. A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják.

A részletes törvényszöveget és a végrehajtási rendelkezéseket várhatóan a parlament plenáris ülésén ismertetik, ahol a képviselők szavazhatnak a javaslatról. A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését.