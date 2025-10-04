A rendszerváltás óta legnagyobb katonai művelet zajlik Magyarországon, tízezrek ragadtak fegyvert – komoly csapatmozgásokra figyelmeztet a HM, ezt biztosan ne tegye!

A tájékoztatás szerint az előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok visszacsoportosításához kapcsolódó csapatmozgások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani több vármegyében, autópályákon, autóutakon és településeken október 5. és 11. között. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár eszközei miatt október 5-én, vasárnap, az esti órákban a vasúti visszacsoportosítást követően harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani a Hódmezővásárhely vasútállomás–472. számú elkerülő út–Hódmezővásárhely laktanya útvonalon – ismertették.

Az Adaptive Hussars 2025-ön integrálják a hadrendbe a Lynxet / Fotó: Szigetváry Zsolt

A közlemény szerint Mezőkövesd térségében október 8-án és 9-én megnövekedett légijármű-forgalomra és zajhatásra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt. Október 9-én, csütörtökön, a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet Hajdúhadház–Mezőkövesd–Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-s autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztattak.

A dandár technikai eszközeinek egy részét október 10-én és 11-én vasúton szállítják vissza Hajmáskér–Budapest–Tata útvonalon. A katonai járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – olvasható a közleményben.

Adaptive Hussars: Miről szól a gyakorlat?

Szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart. A másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg – tette hozzá a vezérezredes. Hangsúlyozta: a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.

Az egész NATO láthatja, mire képes a magyar hadsereg

A Magyar Honvédség eszközparkja újabb fontos elemmel bővült szeptember végén: egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és a Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják. A Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt. A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva. Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket.

A Hajmáskéren átvett harckocsi a következő hónapokban már éles helyzetben is bizonyíthat: