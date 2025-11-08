Deviza
Jól zárul az év a nyugdíjasoknak: extra kedvezmények a hazai gyógyfürdőkben

A hazai termálfürdők többsége kisebb-nagyobb árengedményt biztosít a nyugdíjas vendégkör számára. A megszokott kedvezmények mellett most több gyógyfürdő is extra árengedménnyel várja a pihenni vágyó szépkorúakat.
VG
2025.11.08, 15:53
Frissítve: 2025.11.08, 15:56

A legtöbb gyógyfürdőben ajánlanak valamilyen kedvezményeket a nyugdíjas látogatóknak, de közülük jó néhány a szokásos engedményeken felül is extra akciókkal várja a szenior korosztályt a hét egyes napjain. Az Origo összegyűjtött több, nyugdíjasoknak szóló napi kedvezményes fürdőbelépő-lehetőséget az ország különböző részeiből.

kedvezmények fürdőbelépők
Országszerte különböző akciók, kedvezmények várják az időseket / Fotó: Aquarius Élményfürdő

Ilyen kedvezményeket kínálnak

Vékonyabb pénztárcájú idősek sem kell hogy lemondjanak a fürdőzésről, érdemes körbenézni, hol milyen kedvezmények várják őket a hazai gyógyfürdőkben – írja a portál, amelyik éppen egy tucat fürdőt ajánl, árakkal együtt, ahová ezekben a hetekben biztosan kedvező áron látogathatnak el a nyugdíjasok.

