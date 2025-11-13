Deviza
Döbbenetes fotókon a Körszálló bontása - pajzsot húznak az épületre, technológiai csoda tárul a szemünk elé

Bontják, hogy a 21. század igényeinek megfelelően újjáépítsék: pajzs telepítésével léptek új szakaszba a volt Budapest Hotel munkálatai a Market Építő Zrt. generálkivitelezésében. A körszálló ikonikus épülete körül hatalmas viták és hosszas tárgyalások folytak.
Csókási Annamária
2025.11.13., 20:20

Felgyorsultak a Körszállóból újjászülető Marriott Residences Budapest körül az események: a múlt héten új látványtervek érkeztek a branded residence-ként új életre kelő építményről, most a kivitelezésről tettek közzé adatokat — közölte a Magyar Építők. Azt írják, felkerült az épületre a pajzs, amelynek telepítésével a bontási munkálatok látványos és technológiailag is összetett fázisba léptek. A kivitelezést a Market Építő Zrt., a fejlesztést pedig a Market Asset Management Zrt. valósítja meg a Marriott International együttműködésével, részletezik.

Pajzs: egy olyan technológiát alkalmaznak, ami Magyarországon még kevésbé elterjedt
Pajzs: egy olyan technológiát alkalmaznak, ami Magyarországon még kevésbé elterjedt/ Forrás: Magyar Építők

A kivitelező oldalán megjelent részletek alapján felhívják a figyelmet rá, hogy a most alkalmazott technológia Magyarországon még kevéssé elterjedt, a nemzetközi gyakorlatban viszont építési és bontási folyamatok során is használják. A pajzsot egy zsalu-együttes alkotja, amelyet szegmensenként hidraulikus rendszer mozgat, folyamatosan követve a bontás előrehaladását – hangsúlyozza a Market közleménye.

A most felhelyezett pajzs három szinten működik: a legfelső szinten zajlik a bontás, az alatta lévő két szinten a szerkezeti rögzítések és a födém aláhúzások kaptak helyet. A rendszer 20 önállóan mozgatható szegmensből áll, amelyek hidraulikus mozgatásukkal dinamikusan követik a bontás ütemét. A munkálatok során kis súlyú, 1–2 tonnás lánctalpas gépeket, robotokat és kézi bontási technológiákat alkalmaznak.

– áll a Magyar építők cikkében az ikonikus épület átalakításánál alkalmazott technológiával kapcsolatban. 

A Szrogh György által tervezett, 1967-ben átadott Körszállóról – amely eredetileg 280 szobás szállodaként működött – kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben a hotelfunkció életképtelennek bizonyult, mind az épület, mind annak környezete erős romlásnak indult.

Az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben.

A bontás 2025 őszén kezdődött, az újjáépítés 2026 elején indul. 

A kulcsátadások 2028 első negyedévére várhatók.

Az építészeti megújulást a magyar KÖZTI tervezőiroda jegyzi, megőrizve az ikonikus sziluettet, míg a belső tereket az osztrák BWM Designers & Architects stúdió tervezte újra. 

Mindössze 48 lakással, 14 lakószintre elosztva, 65 méterrel a város fölé emelkedve, ez a komplex újjaépítés már természeténél fogva is exkluzív 

– mondta Maximilian Scheer, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzsere.

Hozzátette, hogy az egyszobás apartmanoktól a tágas, háromszobás otthonokig minden lakás padlótól mennyezetig érő nyílászárókkal rendelkezik, panorámát kínálva Budapest belvárosára és a budai hegyekre. 

