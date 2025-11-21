A Stadler további beruházásokat tervez Magyarországon – a cég új HÉV-járműveket is gyártana

„Az a megtiszteltetés ért minket, hogy bemutathatjuk az első GYSEV-kocsiszekrényt, de ez már a harmadik rendelés, amit teljesítünk” – mondta Peter Spuhler, a Stadler Rail Csoport igazgatótanácsának elnöke Szolnokon.

Lázár János bemutatta a városban gyártott új GYSEV-kocsiszekrényt / Fotó: Lázár János / YouTube

Elmondta, hogy összesen 206 járművet gyártottak le idáig, amelyeket Magyarországon használnak.

„Ha jók az információim, akkor a MÁV 70 millió utast szállít évente. Ezek az utasok pedig főleg a mi járműveinkkel – FLIRT-, KISS-vonattal és a 12 darab tram-trainnel – utaznak” – tette hozzá.

Peter Spuhler közölte, hogy a cég az elmúlt tizenöt évben nagyon sokat, 250 millió euró értékben fektetett be Magyarországon, és készen állnak arra, hogy további beruházásokat hajtsanak végre.

„Egy további árajánlatot szeretnénk benyújtani a HÉV-tenderre, 54 motorvonat beszerzéséről van szó, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a tendert” – mondta.

Lázár János a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Stadler nemcsak új járműveket épít, hanem új gyártócsarnokot is létrehozott Szolnokon.

„A 17 milliárdos beruházás 4,8 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg.

Tehát nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is” – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter.

Azt is mondta, hogy a Stadler nyolcévi jelenléte alatt 6 ezer kocsit gyártottak le, és 750-en dolgoznak a cégnek. Elmondta, hogy 70 milliárdos beruházást hajtott végre itthon és „várják még a további 70-et ”.

A miniszter közölte, hogy a GYSEV menedzsmentje úgy döntött, hogy 11 új FLIRT-vonatot vásárol a Stadlertől, amelynek első Szolnokon gyártott típusát mutatják be.

„A GYSEV járműparkjának korszerűsítésével Magyarország 30 százalékának a tömegközlekedését tudjuk javítani. Egyrészről megegyezésünk van a Stadlerrel 11 darab jármű lehívásáról: az első, remélem, 2027 végén, ha nem 2027 elején már rendelkezésre áll, és terveink vannak további tíz új jármű megvásárlására is 40 milliárd forint értékben” – közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy Svájcból hoz a magyar állam a MÁV részére használt vonatokat.

Még az idén 93 motorvonatot vesz az állam Svájcból 80 milliárd forintért. A használt vonatokat pedig Szolnokon újítják fel.

A Stadler bemutatta Magyarország új motorvonatait

Az idén ősztől magyar szakemberek munkájával kezdődhetett meg a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.