Beindították a kínaiak a toborzást Magyarország legnagyobb akkumulátorgyárában: több száz pozíció nyílik ki – előre megmondták, kik jelentkezzenek

Újabb mérföldkőhöz ért a 3000 milliárd forintos beruházás. Ismét toborzókampányba kezd a CATL, a kínai akkumulátorgyár több száz új munkahelyet kínál. A vállalat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben a helyieket és a környező településeken élőket alkalmazza a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és a logisztikai munkakörökben – közölte a cég.

Újabb toborzásba kezd a CATL / Fotó: Joó István / Facebook

A közleményben felidézték, hogy a CATL – amely világelső az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok gyártásában, valamint nemzetközi piacvezető a megújuló energiaforrásokra épülő technológiai innovációk terén – mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben.

A beruházás és Debrecen gazdasága fontos mérföldkőhöz érkezik az év végén: a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modul-összeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot

a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni.

Tájékoztatásuk szerint ez a debreceni akkumulátorgyár negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban: a vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon lehetőséget.

A kampány elsősorban a Debrecenben és a város 60 kilométeres körzetében élőket célozza meg, különös tekintettel azokra, akik a termelés, gyártás, minőségbiztosítás vagy logisztika területén szeretnének elhelyezkedni. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül.

Toborzás: több száz álláshelyet töltene be helyiekkel a CATL

A CATL Debrecennél a magyar munkavállalók mellett a kezdeti működést támogató kínai szakemberek és más nemzetiségű emberek is dolgoznak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai munkatársak érkeznek, annak érdekében, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját,

A vállalat stratégiája egyértelműen a helyi munkaerő bevonására épül

– húzták alá.

A közleményben kiemelték: a CATL 2022 ősze óta építi jelenlétét a régióban. 2023 óta eddig három toborzási kampányt szervezett, amelyek eredményeként folyamatosan bővült a hazai munkavállalók köre. A vállalat szoros együttműködést alakított ki a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC): rendszeresen részt vesz a helyi állásbörzéken, szakemberei előadásokat tartanak tanórákon, illetve diákcsoportokat fogadnak gyárlátogatásokra.