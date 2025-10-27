Deviza
CATL Debrecen
akkumulátorgyártó
toborzás

Beindították a kínaiak a toborzást Magyarország legnagyobb akkumulátorgyárában: több száz pozíció nyílik ki – előre megmondták, kik jelentkezzenek

A mostani, 800 fős létszámot az év végére 1400-ra tervezik növelni, lehetőleg a Debrecenben és környékén élőkből. Csak így tudják beindítani a próbagyártást.
Andor Attila
2025.10.27, 13:58
Frissítve: 2025.10.27, 14:07

Újabb mérföldkőhöz ért a 3000 milliárd forintos beruházás. Ismét toborzókampányba kezd a CATL, a kínai akkumulátorgyár több száz új munkahelyet kínál. A vállalat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben a helyieket és a környező településeken élőket alkalmazza a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és a logisztikai munkakörökben – közölte a cég.

toborzás
Újabb toborzásba kezd a CATL / Fotó: Joó István / Facebook

A közleményben felidézték, hogy a CATL – amely világelső az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok gyártásában, valamint nemzetközi piacvezető a megújuló energiaforrásokra épülő technológiai innovációk terén – mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben.

A beruházás és Debrecen gazdasága fontos mérföldkőhöz érkezik az év végén: a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modul-összeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot

a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni.

Tájékoztatásuk szerint ez a debreceni akkumulátorgyár negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban: a vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon lehetőséget.

A kampány elsősorban a Debrecenben és a város 60 kilométeres körzetében élőket célozza meg, különös tekintettel azokra, akik a termelés, gyártás, minőségbiztosítás vagy logisztika területén szeretnének elhelyezkedni. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül.

Toborzás: több száz álláshelyet töltene be helyiekkel a CATL

A CATL Debrecennél a magyar munkavállalók mellett a kezdeti működést támogató kínai szakemberek és más nemzetiségű emberek is dolgoznak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai munkatársak érkeznek, annak érdekében, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját,

A vállalat stratégiája egyértelműen a helyi munkaerő bevonására épül

– húzták alá.

A közleményben kiemelték: a CATL 2022 ősze óta építi jelenlétét a régióban. 2023 óta eddig három toborzási kampányt szervezett, amelyek eredményeként folyamatosan bővült a hazai munkavállalók köre. A vállalat szoros együttműködést alakított ki a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC): rendszeresen részt vesz a helyi állásbörzéken, szakemberei előadásokat tartanak tanórákon, illetve diákcsoportokat fogadnak gyárlátogatásokra.

A partnerség hosszú távú célja a duális képzési programok kidolgozása, ami tovább erősíti a helyi munkaerőpiac és a vállalat közötti kapcsolatot.

Csin Liang (Qin Liang) gyárigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a DSZC-vel közösen hamarosan induló akkumulátorgyári operátorképzés keretében három hónap alatt száz regisztrált álláskeresőnek, illetve külső jelentkezőknek biztosítanak lehetőséget a szakképesítés megszerzésében.

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 37,9 százalékos globális piaci részesedésével a világ egyik legfontosabb akkumulátoripari szereplője. A cég 13 gyártóbázisának és hat kutatási-fejlesztési központjának köszönhetően mára széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik az akkumulátorok és az energiatároló rendszerek gyártása terén. 

