Lázár János lépett: végleg elküldte Magyarországról a Strabagot, a miniszter nem válogatta meg a szavait
„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk” – közölte Lázár János pénteken a Facebookon.
Az építési és közlekedési miniszter posztja szerint a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be.
„A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – fogalmazott a miniszter.
Lázár János azt is írta, hogy „a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak” legyen forgatókönyvük arra is, hogy ha a Fidesz nyeri meg a választást.
A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból
– közölte.
Az építési és közlekedési miniszter csütörtökön közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.
Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.
Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt.
Szerinte az osztrák cég szórakozik a kormánnyal, megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító. Most sikerült elérnie, hogy csuklóztatja a kormányt.
„Nem fogunk többlet pénzt adni, neki kell kijavítania. Nagyon mohó volt, kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja rendbe rakni. Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal” – fogalmazott a videóban.
Az M30-as autópálya lezárása Miskolc és Szikszó között
Az építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.
Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.
Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba fog kerülni. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez jár le most, október végén.