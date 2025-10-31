Lázár János lépett: végleg elküldte Magyarországról a Strabagot, a miniszter nem válogatta meg a szavait

„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk” – közölte Lázár János pénteken a Facebookon.

Lázár János végleg elküldte Magyarországról a Strabagot / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter posztja szerint a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be.

„A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – fogalmazott a miniszter.

Lázár János azt is írta, hogy „a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak” legyen forgatókönyvük arra is, hogy ha a Fidesz nyeri meg a választást.

A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból

– közölte.

Az építési és közlekedési miniszter csütörtökön közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.

Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt.

Szerinte az osztrák cég szórakozik a kormánnyal, megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító. Most sikerült elérnie, hogy csuklóztatja a kormányt.

„Nem fogunk többlet pénzt adni, neki kell kijavítania. Nagyon mohó volt, kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja rendbe rakni. Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal” – fogalmazott a videóban.

Az M30-as autópálya lezárása Miskolc és Szikszó között

Az építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.