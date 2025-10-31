Deviza
EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF336.7 +0.3% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.21 -0.38% RON/HUF76.36 -0.05% CZK/HUF15.95 -0.09% EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF336.7 +0.3% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.21 -0.38% RON/HUF76.36 -0.05% CZK/HUF15.95 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,075.5 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,974 -0.74% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,350 -0.97% OPUS550 -1.27% ANY7,040 -1.14% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,956.24 +0.66% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,299.69 +0.36% BUX107,075.5 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,974 -0.74% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,350 -0.97% OPUS550 -1.27% ANY7,040 -1.14% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,956.24 +0.66% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,299.69 +0.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Strabag
Lázár János
beruházás

Lázár János lépett: végleg elküldte Magyarországról a Strabagot, a miniszter nem válogatta meg a szavait

Az építési és közlekedési miniszter februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as megsüllyedt szakaszát. Lázár János szerint a Starbag beszállt választási kampányba.
VG
2025.10.31., 11:52

„Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. Ezért mindenkitől elnézést kérünk” – közölte Lázár János pénteken a Facebookon.

Lázár János végleg elküldte Magyarországról a Strabagot
Lázár János végleg elküldte Magyarországról a Strabagot / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter posztja szerint a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be. 

„A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – fogalmazott a miniszter. 

Lázár János azt is írta, hogy „a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak” legyen forgatókönyvük arra is, hogy ha a Fidesz nyeri meg a választást. 

A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból

– közölte.

Az építési és közlekedési miniszter csütörtökön közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.

Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt.

Szerinte az osztrák cég szórakozik a kormánnyal, megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító. Most sikerült elérnie, hogy csuklóztatja a kormányt. 

„Nem fogunk többlet pénzt adni, neki kell kijavítania. Nagyon mohó volt, kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja rendbe rakni. Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal” – fogalmazott a videóban.

Az M30-as autópálya lezárása Miskolc és Szikszó között

Az építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.

Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba fog kerülni. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez jár le most, október végén.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Abbvie

Richter: rengeteg pénz érkezik Amerikából, de így sem felhőtlen az öröm – nem hasít már úgy a csúcsgyógyszer

Három hónap alatt 934 millió dollár bevételt termelt a Richter kutatói által kifejlesztett Vraylar az Egyesült Államokban.
10 perc
ingyenes készpénzfelvétel

Ingyenes készpénzfelvétel: sokkal hamarabb eltörölhetik a 150 ezer forintos limitet, mint gondoltuk – megvan a dátum, mikortól 300 ezres a határ

A módosítást fideszes országgyűlési képviselők kezdeményezték.
1 perc
Szerb Nemzeti Bank

Szerbia nagyon kényes egyensúlyozásra kényszerül az oroszok és az amerikaiak között - aggódik is a lakosság, üzemanyag- és gázhiánytól félnek

Belgrád az amerikai szankciók és az orosz olaj- és gázfüggés között őrlődik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu