Mapei: profi kivitelezőre és minőségi anyagokra van szükség a sikeres otthonfelújításhoz (X)
Új helyzetet teremtett a magyarországi otthonfelújítások és a háztartások energiafelhasználásának csökkentése terén a kormány két őszi intézkedése: az Otthon Start program indítása és a lakossági energetikai támogatások vonzóbbá tétele. Az új helyzet felújítási hullámot is generál, a Világgazdaság erről kérdezte a magyarországi építőipar egyik tekintélyes képviselőjét, a Mapei Kft. ügyvezetőjét, Markovich Bélát.
Hogyan lendítik fel a kormány által felkínált otthonfelújítási támogatások az építőipart és a Mapei tevékenységét?
Az Otthon Start szeptemberben indult, az azóta eltelt rövid idő alatt még nem éreztünk meg sokat a hatásából, ahogyan a megújított energetikai támogatás hatása is inkább jövőre lesz érzékelhető. A nagy durranásra 2026-ban számítunk.
Állami segítséggel is költséges lakossági ráfordításokról van szó. Biztosan érdemes belevágni?
Mindenképpen, több okból is. Az otthonfelújítás révén csökken az adott ingatlan energiaigénye, ezáltal sokkal kevesebbe kerül a fűtése, közben pedig nő az ingatlan értéke. Mindez azért lehetséges, mert a felújításra a jelenleg elérhető állami segítségnek köszönhetően jóval kevesebbet kell költeni. A megújított energetikai támogatáson belül ugyanis az egy háztartás által
- igénybe vehető támogatás hárommillió forintról ötmillió forintra nő,
- az igénybe vehető kamatmentes hitel hárommillió forint helyett szintén ötmillió forint lett,
- az elvárt önerő viszont egymillió forintról félmillióra csökkent.
Ez elég lehet egy Kádár-kocka szinte teljes felújítására. Ennyi pénzből szigetelhető a homlokzat, a födém és a tető, kicserélhetők a nyílászárók, korszerűsíthető a fűtési rendszer, az utóbbiba persze a gázkazán már nem értendő bele. Belefér viszont a keretbe a felújítás előtti és utáni, együtt nagyjából 180 ezer forintba kerülő, kötelező energetikai felmérés is. Az energetikai tanúsítvány hivatott igazolni azt, hogy a beruházás révén legalább 30 százalékkal csökken az adott otthon energiafelhasználása. Azt gondolom, hogy ha valakiben valamikor is felmerült, hogy korszerűsítse az otthonát, akkor annak most jött el az ideje. Ez egy hatalmas lehetőség. A lakosság energiamegtakarítási törekvéseivel és az azokat segítő támogatás rendelkezésre állásával egybeesnek az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) elvárásai is. Az EKR az energiaszolgáltatóknak írja elő, hogy csökkentsék a szolgáltatásukkal összefüggő energia mennyiségének felhasználását.
A 30 százalék nem teljesítésével azonban ugorhat a támogatás. Nem növeli ennek az esélyét, hogy az egyik könnyítés szerint már nem kötelező regisztrált kivitelezőt választani?
Semmi kockázattal nem jár, hogy a kivitelezőknek már nem kell regisztrálniuk az ÉMI honlapján. A regisztráció ugyanis nem a munkavégzés minőségével, hanem bizonyos adminisztratív elvárásokkal függött össze. Jó döntésnek tartom a kötelezettség eltörlését. A cél ugyanis a megfelelő kivitelező kiválasztása. És nemcsak a 30 százalékos megtakarítást kell elérni – ami nélkül nincs támogatás és nem jár a kamatmentes hitel –, hanem vissza is kell fizetni a kamatmentes hitelt. Ez akkor is teher, ha a futamidő 15 évre nőtt. A jó kivitelező kiválasztásában azonban a Mapei is segít, például a honlapján megtalálható szakemberajanlo.hu weboldal felkínálásával. Már mintegy háromezer kivitelező elérhetőségei találhatók meg rajta. Persze, más módon is megtalálható a megfelelő kivitelező, de fontos, hogy mielőtt bárkit is megbízunk, ismerjük meg a referenciáit, vagy kérdezzük meg korábbi megrendelőit. Ha egy kivitelező korábban mindenki megelégedésére végezte a munkáját, nyugodtan forduljunk hozzá!
Hány évig bízhatunk egy új szigetelésben? Célszerű egy korábban feltett szigetelést lecserélni, vagy ez már túlzott óvatosság?
Általában tízéves szavatosságot vállalnak egy épületszigetelésre, de egy jó szigetelés sok évtizedig jól szolgál. A rajta lévő vakolat – a Mapeié mindenesetre ilyen – nagy nyomású mosóval sérülésmentesen tisztítható is. A régebbi szigeteléseket azonban érdemes lehet energetikai szakemberrel megvizsgáltatni, mert míg a mostaniak jellemzően 15 centiméter vastagok, és ilyeneket választanak a mostani támogatási rendszerben is, a 2007 előttiek 5-7-8 centisek. Azonban egy energetikus azt is meg tudja mondani, hogy egy régi szigetelésű épülettel mit kell tenni a 30 százalékos energiamegtakarítás eléréséhez. Ehhez ellenőrzi a nyílászárókat és a fűtési rendszert is. A honlapunkon megtalálhatóak a tanácsadóink elérhetőségei, sőt, ők gyakorlati segítséget is adnak. A segítségükkel olyan támogatási igény állítható össze, amelyet a pályázat kiírója mellett a bank is befogad.
Vannak-e trendek, divatok a lakosság részéről a szigetelőanyag kiválasztásában, vagy elfogadják a szakemberek tanácsát?
Jellemzően elfogadják. Kétféle anyagú termék hódít, az egyik a pára- és légáteresztő kőzetgyapot, a másik az annál olcsóbb polisztirol. Az utóbbinál ügyelni kell a helyiségek rendszeres és alapos szellőztetésére. Az ilyen választás előtt is célszerű kikérni egy energetikus javaslatát az optimális megoldásról, még akkor is, ha a szolgáltatás igénybe vétele pénzbe kerül.
Évszakfüggő az épületszigetelés?
Igen, ez jellemzően tavaszi és őszi munka, 5 fok alatt és 30 fok felett nem végezhető, mert a használt anyagok nem az elvárt módon viselkednek túl alacsony és túl magas hőmérsékleten. De a többi munka, azaz a födémszigetelés, a nyílászárócsere bármikor végezhető.
Említette, hogy jövőre robban be a piac. Készen áll a Mapei a megrendelői roham fogadására?
A létszám oldaláról mindenképpen, és éppen most dolgozunk anyagkínálatunk bővítésén. Ezen felül mi magunk is igyekszünk népszerűsíteni az állam által kínált otthonfelújítási támogatásokat, hiszen a lakosságnak elemi érdeke, hogy igénybe vehesse ezt a kivételes lehetőséget. A mi küldetésünk is a fenntartható fejlődés támogatása, hogy segítsük a lakosság energiafelhasználásának csökkentését.