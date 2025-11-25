Mapei: profi kivitelezőre és minőségi anyagokra van szükség a sikeres otthonfelújításhoz (X)

Új helyzetet teremtett a magyarországi otthonfelújítások és a háztartások energiafelhasználásának csökkentése terén a kormány két őszi intézkedése: az Otthon Start program indítása és a lakossági energetikai támogatások vonzóbbá tétele. Az új helyzet felújítási hullámot is generál, a Világgazdaság erről kérdezte a magyarországi építőipar egyik tekintélyes képviselőjét, a Mapei Kft. ügyvezetőjét, Markovich Bélát.

Markovich Béla: most jött el a lakáskorszerűsítés ideje / Fotó: Mapei



Hogyan lendítik fel a kormány által felkínált otthonfelújítási támogatások az építőipart és a Mapei tevékenységét?

Az Otthon Start szeptemberben indult, az azóta eltelt rövid idő alatt még nem éreztünk meg sokat a hatásából, ahogyan a megújított energetikai támogatás hatása is inkább jövőre lesz érzékelhető. A nagy durranásra 2026-ban számítunk.

Állami segítséggel is költséges lakossági ráfordításokról van szó. Biztosan érdemes belevágni?

Mindenképpen, több okból is. Az otthonfelújítás révén csökken az adott ingatlan energiaigénye, ezáltal sokkal kevesebbe kerül a fűtése, közben pedig nő az ingatlan értéke. Mindez azért lehetséges, mert a felújításra a jelenleg elérhető állami segítségnek köszönhetően jóval kevesebbet kell költeni. A megújított energetikai támogatáson belül ugyanis az egy háztartás által

igénybe vehető támogatás hárommillió forintról ötmillió forintra nő,

az igénybe vehető kamatmentes hitel hárommillió forint helyett szintén ötmillió forint lett,

az elvárt önerő viszont egymillió forintról félmillióra csökkent.

Ez elég lehet egy Kádár-kocka szinte teljes felújítására. Ennyi pénzből szigetelhető a homlokzat, a födém és a tető, kicserélhetők a nyílászárók, korszerűsíthető a fűtési rendszer, az utóbbiba persze a gázkazán már nem értendő bele. Belefér viszont a keretbe a felújítás előtti és utáni, együtt nagyjából 180 ezer forintba kerülő, kötelező energetikai felmérés is. Az energetikai tanúsítvány hivatott igazolni azt, hogy a beruházás révén legalább 30 százalékkal csökken az adott otthon energiafelhasználása. Azt gondolom, hogy ha valakiben valamikor is felmerült, hogy korszerűsítse az otthonát, akkor annak most jött el az ideje. Ez egy hatalmas lehetőség. A lakosság energiamegtakarítási törekvéseivel és az azokat segítő támogatás rendelkezésre állásával egybeesnek az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) elvárásai is. Az EKR az energiaszolgáltatóknak írja elő, hogy csökkentsék a szolgáltatásukkal összefüggő energia mennyiségének felhasználását.