Tart a forint ereje, a tőzsdén szárnyal a Richter, az MHB papírjait viszont tovább ütik a befektetők

Megtartotta kedd délelőtt az erejét a forint, a hazai fizetőeszköznek a főbb devizákkal szemben sikerült javítania a nap első felében.

Jól teljesít a forint kedd délelőtt / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a nap eleji 382,7-es szintről egészen 381,7 forintig jött vissza, innen azonban délhez közeledve kissé kiengedett a kurzus. Húsz perccel 12 óra előtt 382,1 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.

A dollár árfolyama eközben 0,2 százalékkal került lejjebb, ami 331,2 forintos váltási árat jelent.

A forint a régiós pénzekkel nagyjából együtt mozog, a cseh korona minimálisan gyengült, a lengyel zloty hajszálnyival drágult a hazai fizetőeszköz ellenében.

Az Erste délelőtti devizapiaci kommentárja szerint az októberi adatok szerint jól teljesítettek a hazai autógyártók az európai autópiacon, ami jó jel a tizedik havi járműgyártásra nézve. A héten a GKI felméréseire lesz érdemes figyelni. Ami még fontosabb, hogy lesz-e előremozdulás az ukrán–orosz fronton. Jelen állás szerint az amerikaiak és az ukránok megegyeztek 19 pontban, és ezzel megy most tovább a diplomácia az oroszok irányába.