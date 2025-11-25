Tart a forint ereje, a tőzsdén szárnyal a Richter, az MHB papírjait viszont tovább ütik a befektetők
Megtartotta kedd délelőtt az erejét a forint, a hazai fizetőeszköznek a főbb devizákkal szemben sikerült javítania a nap első felében.
Az euró jegyzése a nap eleji 382,7-es szintről egészen 381,7 forintig jött vissza, innen azonban délhez közeledve kissé kiengedett a kurzus. Húsz perccel 12 óra előtt 382,1 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.
A dollár árfolyama eközben 0,2 százalékkal került lejjebb, ami 331,2 forintos váltási árat jelent.
A forint a régiós pénzekkel nagyjából együtt mozog, a cseh korona minimálisan gyengült, a lengyel zloty hajszálnyival drágult a hazai fizetőeszköz ellenében.
Az Erste délelőtti devizapiaci kommentárja szerint az októberi adatok szerint jól teljesítettek a hazai autógyártók az európai autópiacon, ami jó jel a tizedik havi járműgyártásra nézve. A héten a GKI felméréseire lesz érdemes figyelni. Ami még fontosabb, hogy lesz-e előremozdulás az ukrán–orosz fronton. Jelen állás szerint az amerikaiak és az ukránok megegyeztek 19 pontban, és ezzel megy most tovább a diplomácia az oroszok irányába.
A pesti tőzsdén is kitart a jó hangulat, a BUX a pozitív nyitást követően megerősítette előnyét. A vezető hazai részvényindex 0,4 százalékot szedett magára, ezzel továbbra is 108 ezer pont felett jár a kurzus. A nagypapírok közül
- a Richter teljesít legjobban 1,6 százalékos drágulással.
- Az OTP 0,6 százalékos pluszban,
- a Mol 0,1 százalékos mínusznál jár,
- a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,7 százalékkal esik.
A saját részvényeit jelentős diszkonttal kiárusító MBH Bank részvényei 5,7 százalékot estek kedd délelőtt, az előző napi 20 százalékos zuhanást követően.
Az európai tőzsdéken enyhén borús a hangulat, a német DAX 0,25 százalékkal, a francia CAC 40 0,1 százalékkal került lejjebb, a brit FTSE 100 pedig stagnál.