EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.42 +0.16% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.83 +0.1%
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.37% OTP33,680 +1.81% RICHTER9,800 +2.19% OPUS481 -2.08% ANY7,300 -2.19% AUTOWALLIS150 -2.67% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
Példátlan lépést jelentett be Trump, negyedmillió embert tehetnek ki az USA-ból: kiderült, kik az érintettek, már a dátumot is tudni lehet

A Trump-adminisztráció elrendelte a Biden-korszakbeli menekültek státuszának felülvizsgálatát, a rendelet több mint 230 ezer emberre vonatkozna.
Andor Attila
2025.11.25., 12:31

A republikánus Trump januári hivatalba lépésekor befagyasztotta a menekültek befogadását az Egyesült Államokba a világ minden tájáról.  Trump keményvonalas megközelítése fordítottja demokrata elődje, Joe Biden liberálisabb politikájának, akinek a kormánya több mint 100 000 menekültet fogadott be a 2024-es pénzügyi évben.

bevándorlók
Bevándorlók: a Trump-adminisztráció felülvizsgálná a már befogadott menekülteket / Fotó: Anadolu via AFP

Az USCIS november 21-i keltezésű feljegyzése szerint 

a hivatal megszünteti az Egyesült Államokban már tartózkodó személyek menekültstátuszát, ha bebizonyosodik, hogy nem felelnek meg a menekültstátusz kritériumainak. 

A feljegyzés szerint a Biden-kormányzat potenciálisan a gyorsaságot, a mennyiséget és a befogadásokat helyezte előtérbe a minőségi interjúkkal, valamint a részletes szűréssel és átvilágítással szemben.

Aggályos eredmény

Ezen aggályokra tekintettel az USCIS megállapította, hogy indokolt a 2021. január 20. és 2025. február 20. között befogadott összes menekült átfogó felülvizsgálata és újbóli kikérdezése 

– áll a feljegyzésben. 
Trump október végén rekordalacsony, 7500 fős limitet határozott meg a 2026-os pénzügyi évre, arra hivatkozva, hogy kormánya a dél-afrikaiak bevándorlására fog összpontosítani.
A demokraták és a menekültügyi aktivisták bírálták a menekültprogram jelentős leépítését, mondván, hogy a kormányzat olyan menekülteket sem enged be, akiket hazájukban üldöznek, és akik valójában hozzájárulhatnak az Egyesült Államok gazdaságának építéséhez.

Reuters által megszerzett dokumentum kimondta, hogy a befogadásnak a nemzetbiztonságot kell előtérbe helyeznie, és hogy az Egyesült Államoknak „csak azokat a menekülteket szabad fogadnia, akik teljes mértékben és megfelelően be tudnak asszimilálódni az Egyesült Államokba”.
Hetekkel a menekültek befogadásának felfüggesztése után Trump elindította a fehér dél-afrikaiak betelepítését célzó programot.

Az üzleti környezet is megsínyli a vízumszabályokat

Az Egyesült Államok területén külföldi munkaerőt foglalkoztató nemzetközi vállalatok jogi tanácsot kértek, miután felpörgött Donal Trump bevándorlásellenes politikája. A hatóságok razziái és a homályos vízumszabályok bizonytalanságot okoznak az üzleti környezetben.
A közelmúltban 475, többségében dél-koreai állampolgárt vettek őrizetbe a Georgia államban található Ellabellben, a Hyundai és az LG Energy Solution közös gyárának építésén. Az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) nagyszabású razziája új frontot nyitott a Fehér Ház szélesebb körű, illegális bevándorlás elleni fellépésében. Az ICE közölte, hogy a szövetségi parancs végrehajtása során olyan személyeket találtak, akik „látogatói vízumot használtak csalárd módon”.

Az ügyfelek elárasztják az e-mailjeinket, azon tűnődnek, hogy a munkavállalói vízummal itt tartózkodó külföldi dolgozóikat célba veheti-e a kormány

– magyarázta Matthew Dunn, a HSF Kramer ügyvédi iroda amerikai üzleti bevándorlással foglalkozó részlegének vezetője a Financial Timesnak.

